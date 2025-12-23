В Ровно прогремели взрывы

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Ровно на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Ранее во вторник на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
"Взрывы в Ровно", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
По всей Украине прогремели взрывы
Вчера, 08:45