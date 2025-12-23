В Ивано-Франковской области прогремели новые взрывы

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Взрывы снова прогремели в Бурштыне и Рогатине в Ивано-Франковской области на западе Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Ранее во вторник телеканал сообщал о взрывах в Бурштыне и Рогатине.
"В Бурштыне и Рогатине снова слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По информации телеканала в Бурштыне прекращена подача горячей воды.
На данный момент воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
