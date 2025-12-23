В Ивано-Франковской области прогремели новые взрывы

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Взрывы снова прогремели в Бурштыне и Рогатине в Ивано-Франковской области на западе Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".

Ранее во вторник телеканал сообщал о взрывах в Бурштыне и Рогатине.

"В Бурштыне и Рогатине снова слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".

По информации телеканала в Бурштыне прекращена подача горячей воды.

На данный момент воздушная тревога объявлена на всей территории Украины