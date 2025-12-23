Рейтинг@Mail.ru
Последний день 2026 года будет выходным из-за переноса праздничного дня
Последний день 2026 года будет выходным из-за переноса праздничного дня
Последний день 2026 года будет выходным из-за переноса праздничного дня
Последний день 2026 года будет выходным благодаря переносу праздничного дня с 4 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе hh.ru. РИА Новости, 23.12.2025
общество, россия
Общество, Россия
Последний день 2026 года будет выходным из-за переноса праздничного дня

Россияне отдохнут 31 декабря в 2026 году за счет 4 января

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Последний день 2026 года будет выходным благодаря переносу праздничного дня с 4 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе hh.ru.
"В следующем году россияне начнут официально отдыхать с 31 декабря: выходной день переносится с 4 января 2026 года на последний день декабря", - говорится в сообщении.
Календарь праздничных и выходных дней в 2026 году
Календарь праздничных и выходных дней в 2026 году
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
