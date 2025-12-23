https://ria.ru/20251223/vykhodnoy-2063977516.html
Последний день 2026 года будет выходным из-за переноса праздничного дня
Последний день 2026 года будет выходным из-за переноса праздничного дня
Последний день 2026 года будет выходным благодаря переносу праздничного дня с 4 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе hh.ru.
Россияне отдохнут 31 декабря в 2026 году за счет 4 января
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Последний день 2026 года будет выходным благодаря переносу праздничного дня с 4 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе hh.ru.
"В следующем году россияне начнут официально отдыхать с 31 декабря: выходной день переносится с 4 января 2026 года на последний день декабря", - говорится в сообщении.