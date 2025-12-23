ВВП Киргизии за пять лет вырос почти в три раза, сообщил премьер

БИШКЕК, 23 дек – РИА Новости. ВВП Киргизии за пять лет вырос почти в три раза: с 7,3 миллиарда долларов в 2020 году до 20,7 миллиарда в 2025 году, сообщил во вторник премьер республики Адылбек Касымалиев.