ВВП Киргизии за пять лет вырос почти в три раза, сообщил премьер
18:05 23.12.2025 (обновлено: 18:08 23.12.2025)
ВВП Киргизии за пять лет вырос почти в три раза, сообщил премьер
ВВП Киргизии за пять лет вырос почти в три раза, сообщил премьер - РИА Новости, 23.12.2025
ВВП Киргизии за пять лет вырос почти в три раза, сообщил премьер
ВВП Киргизии за пять лет вырос почти в три раза: с 7,3 миллиарда долларов в 2020 году до 20,7 миллиарда в 2025 году, сообщил во вторник премьер республики... РИА Новости, 23.12.2025
в мире
киргизия
адылбек касымалиев
евразийский экономический союз
киргизия
в мире, киргизия, адылбек касымалиев, евразийский экономический союз
В мире, Киргизия, Адылбек Касымалиев, Евразийский экономический союз
ВВП Киргизии за пять лет вырос почти в три раза, сообщил премьер

Премьер Касымалиев: ВВП Киргизии за пять лет вырос почти в три раза

Флаги Киргизии
Флаги Киргизии
© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
Флаги Киргизии. Архивное фото
БИШКЕК, 23 дек – РИА Новости. ВВП Киргизии за пять лет вырос почти в три раза: с 7,3 миллиарда долларов в 2020 году до 20,7 миллиарда в 2025 году, сообщил во вторник премьер республики Адылбек Касымалиев.
"Номинальный объем ВВП увеличился с 639 миллиардов сомов (7,3 миллиарда долларов - ред.) в 2020 году до 1,6 триллиона сомов (18,3 миллиарда долларов) в 2024 году и, по прогнозам, достигнет 1,8 триллиона сомов (20,7 миллиарда долларов) в 2025 году, что свидетельствует о почти трехкратном росте экономики за последние годы", - рассказал глава кабмина в ходе расширенного заседания комитетов парламента Киргизии, на котором рассматривался бюджет страны.
Касымалиев добавил, что по данным Международного валютного фонда, в 2024 году Киргизия вошла в тройку стран-лидеров мира по темпам роста реального ВВП, а в 2025 году занимает первое место среди стран ЕАЭС.
"Рост обеспечен за счет развития строительства, промышленности и сферы услуг, а также увеличения инвестиций в основной капитал", - уточнил премьер.
В мире, Киргизия, Адылбек Касымалиев, Евразийский экономический союз
 
 
