Рейтинг@Mail.ru
Россия и Белоруссия актуализировали договор о ВТС , заявили в Минске - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:03 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/vts-2064165469.html
Россия и Белоруссия актуализировали договор о ВТС , заявили в Минске
Россия и Белоруссия актуализировали договор о ВТС , заявили в Минске - РИА Новости, 23.12.2025
Россия и Белоруссия актуализировали договор о ВТС , заявили в Минске
Белоруссия и Россия актуализировали договор о развитии военно-технического сотрудничества, сообщила пресс-служба белорусского Государственного... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T19:03:00+03:00
2025-12-23T19:03:00+03:00
россия
дмитрий шугаев
белоруссия
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987511180_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_bf481f4f08aba164cf46db92cf389cb6.jpg
https://ria.ru/20251223/oreshnik-2064145638.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987511180_399:0:3130:2048_1920x0_80_0_0_8912d0a385a95023312f28827688481c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий шугаев, белоруссия, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), политика
Россия, Дмитрий Шугаев, Белоруссия, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), Политика
Россия и Белоруссия актуализировали договор о ВТС , заявили в Минске

РФ и Белоруссия актуализировали договор о военно-техническом сотрудничестве

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВоеннослужащие во время совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии
Военнослужащие во время совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Военнослужащие во время совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 23 дек - РИА Новости. Белоруссия и Россия актуализировали договор о развитии военно-технического сотрудничества, сообщила пресс-служба белорусского Государственного военно-промышленного комитета.
"Беларусь и Россия актуализировали основной документ в сфере военно-технического сотрудничества", - сообщила пресс-служба комитета в своем Telegram -канале.
Поясняется, что руководитель оружейного ведомства Белоруссии Дмитрий Пантус и директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев подписали протокол о внесении изменений в договор между Белоруссией и Российской Федерацией о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года.
"Внесенные изменения позволят актуализировать подходы к взаимным поставкам продукции в рамках договора с учетом сложившейся геополитической обстановки", - говорится в сообщении.
Ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Министр обороны Белоруссии назвал причину размещения "Орешника" в стране
Вчера, 17:32
 
РоссияДмитрий ШугаевБелоруссияФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)Политика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала