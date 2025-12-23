https://ria.ru/20251223/vtb-2064024985.html
ВТБ нарастил портфель Private banking до 10 трлн рублей
ВТБ нарастил портфель Private banking до 10 трлн рублей - РИА Новости, 23.12.2025
ВТБ нарастил портфель Private banking до 10 трлн рублей
Объем средств под управлением сегментов Private Banking и "Привилегии" ВТБ превысил 10 триллионов рублей, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T10:44:00+03:00
2025-12-23T10:44:00+03:00
2025-12-23T10:44:00+03:00
втб (банк)
инвестиции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969550825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_83613e08b581f66ea8311d90b618be50.jpg
https://ria.ru/20251223/vtb-2063881786.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969550825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_435684d7c4316d52b60e209f5956014a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб (банк), инвестиции
ВТБ нарастил портфель Private banking до 10 трлн рублей
ВТБ увеличил портфель Private banking до 10 триллионов рублей
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Объем средств под управлением сегментов Private Banking и "Привилегии" ВТБ превысил 10 триллионов рублей, сообщает пресс-служба банка.
Доля инвестиционного портфеля превысила 30% от общего объема средств. Количество состоятельных клиентов в банке превышает 1,2 миллиона человек.
По словам старшего вице-президента, руководителя сегментов Private Banking и "Привилегии" ВТБ Оксаны Семененко, прирост портфеля доверительного управления составил 90%. Объем паевых инвестиционных фондов увеличился на 80%, страховых инвестиционных продуктов – более чем на 50%.
"Мы видим уверенный рост проникновения инвестиционно-сберегательных продуктов в портфель клиентов. Устойчивая денежно-кредитная политика, ориентированная на снижение ключевой ставки, сдвигает фокус на классический рынок облигаций. Ожидаем, что в следующем году этот тренд усилится", – добавила Семененко, ее слова приводит пресс-служба банка.