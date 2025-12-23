ВТБ нарастил портфель Private banking до 10 трлн рублей

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Объем средств под управлением сегментов Private Banking и "Привилегии" ВТБ превысил 10 триллионов рублей, сообщает пресс-служба банка.

Доля инвестиционного портфеля превысила 30% от общего объема средств. Количество состоятельных клиентов в банке превышает 1,2 миллиона человек.

По словам старшего вице-президента, руководителя сегментов Private Banking и "Привилегии" ВТБ Оксаны Семененко, прирост портфеля доверительного управления составил 90%. Объем паевых инвестиционных фондов увеличился на 80%, страховых инвестиционных продуктов – более чем на 50%.