ВТБ нарастил портфель Private banking до 10 трлн рублей
10:44 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/vtb-2064024985.html
ВТБ нарастил портфель Private banking до 10 трлн рублей
втб (банк), инвестиции
© iStock.com / KamiPhotosПредприниматели проводят бизнес-встречу
Предприниматели проводят бизнес-встречу. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Объем средств под управлением сегментов Private Banking и "Привилегии" ВТБ превысил 10 триллионов рублей, сообщает пресс-служба банка.
Доля инвестиционного портфеля превысила 30% от общего объема средств. Количество состоятельных клиентов в банке превышает 1,2 миллиона человек.
По словам старшего вице-президента, руководителя сегментов Private Banking и "Привилегии" ВТБ Оксаны Семененко, прирост портфеля доверительного управления составил 90%. Объем паевых инвестиционных фондов увеличился на 80%, страховых инвестиционных продуктов – более чем на 50%.
"Мы видим уверенный рост проникновения инвестиционно-сберегательных продуктов в портфель клиентов. Устойчивая денежно-кредитная политика, ориентированная на снижение ключевой ставки, сдвигает фокус на классический рынок облигаций. Ожидаем, что в следующем году этот тренд усилится", – добавила Семененко, ее слова приводит пресс-служба банка.
Мужчина работает с ИИ - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
ВТБ узнал, сколько россиян используют ИИ при планировании Нового года
