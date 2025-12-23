Рейтинг@Mail.ru
23.12.2025
09:10 23.12.2025
ВТБ узнал, сколько россиян используют ИИ при планировании Нового года
ВТБ узнал, сколько россиян используют ИИ при планировании Нового года
2025
ВТБ узнал, сколько россиян используют ИИ при планировании Нового года

ВТБ: более половины россиян используют ИИ при планировании Нового года

© iStock.com / Sansert SangsakawratМужчина работает с ИИ
Мужчина работает с ИИ. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Более половины россиян уже используют или планируют использовать основанные на технологиях искусственного интеллекта сервисы для генерации новогодних поздравлений, поиска подарков, рецептов на новогодний стол и планирования активностей на новогодние праздники, сообщает пресс-служба банка ВТБ по итогам проведенного опроса.
В той или иной степени для генерации новогодних поздравлений используют ИИ 63% опрошенных россиян, тогда как не используют и не планируют использовать ИИ для этого порядка 37% респондентов. Последние объясняют свое мнение тем, что поздравления с праздниками – это всегда что-то глубоко личное, и каждое поздравление должно быть уникальным, проникнутым чувствами поздравляющего.
Чуть менее трети опрошенных (27%) допускают поздравления с помощью ИИ-сгенерированных текстов, "если будут не успевать в новогодней суете" написать поздравительный текст лично. А 12% респондентов сообщили, что планируют использовать ИИ для поздравлений коллег и дальних знакомых. Четверть же опрошенных россиян (24%) будут использовать и уже используют ИИ для генерации новогодних поздравлений.
Также более половины респондентов (55%) видят потенциал для использования ИИ в поисках подарков на Новый год, тогда как 45% относятся к поиску подарков "очень трепетно" и считают, что в таком личном деле "нет места ИИ".
Россияне (62% опрошенных) видят перспективным использование ИИ и для формирования новогоднего стола - поиска новых рецептов, свежих идей, а также подбора ресторанов или сервисов доставки еды к новогоднему застолью. Оставшиеся 38% респондентов не видят смысла в применении ИИ для новогодней кухни и считают, что "новогодний стол не место для экспериментов", здесь должны быть "только семейные традиции и рецепты".
Новогодний досуг респонденты тоже склонны доверить искусственному интеллекту – 64% в той или иной степени планируют обращаться к ИИ для планирования активностей на новогодние каникулы, вплоть до составления конкретного расписания, или же поиска новых решений, когда собственные идеи будут исчерпаны. Исключительно на себя, а также родственников и друзей, в формировании новогодней программы планируют полагаться 37% опрошенных.
"На примере новогодних активностей опрос ВТБ показал, что технологии искусственного интеллекта проникают во все сферы нашей жизни. Также и в банковских сервисах - в той или иной степени ИИ повсеместно проникает в работу банков", – отметил руководитель департамента анализа данных и моделирования ВТБ, старший вице-президент банка Максим Коновалихин, его слова приводит пресс-служба.
Предновогодний опрос был проведен в декабре 2025 года при помощи анкетирования, в нем приняли участие 1500 респондентов в возрасте 18–65 лет, проживающих в российских городах с населением свыше 100 тысяч жителей.
