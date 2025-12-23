ВТБ узнал, сколько россиян используют ИИ при планировании Нового года

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Более половины россиян уже используют или планируют использовать основанные на технологиях искусственного интеллекта сервисы для генерации новогодних поздравлений, поиска подарков, рецептов на новогодний стол и планирования активностей на новогодние праздники, сообщает пресс-служба банка ВТБ по итогам проведенного опроса.

В той или иной степени для генерации новогодних поздравлений используют ИИ 63% опрошенных россиян, тогда как не используют и не планируют использовать ИИ для этого порядка 37% респондентов. Последние объясняют свое мнение тем, что поздравления с праздниками – это всегда что-то глубоко личное, и каждое поздравление должно быть уникальным, проникнутым чувствами поздравляющего.

Чуть менее трети опрошенных (27%) допускают поздравления с помощью ИИ-сгенерированных текстов, "если будут не успевать в новогодней суете" написать поздравительный текст лично. А 12% респондентов сообщили, что планируют использовать ИИ для поздравлений коллег и дальних знакомых. Четверть же опрошенных россиян (24%) будут использовать и уже используют ИИ для генерации новогодних поздравлений.

Также более половины респондентов (55%) видят потенциал для использования ИИ в поисках подарков на Новый год, тогда как 45% относятся к поиску подарков "очень трепетно" и считают, что в таком личном деле "нет места ИИ".

Россияне (62% опрошенных) видят перспективным использование ИИ и для формирования новогоднего стола - поиска новых рецептов, свежих идей, а также подбора ресторанов или сервисов доставки еды к новогоднему застолью. Оставшиеся 38% респондентов не видят смысла в применении ИИ для новогодней кухни и считают, что "новогодний стол не место для экспериментов", здесь должны быть "только семейные традиции и рецепты".

Новогодний досуг респонденты тоже склонны доверить искусственному интеллекту – 64% в той или иной степени планируют обращаться к ИИ для планирования активностей на новогодние каникулы, вплоть до составления конкретного расписания, или же поиска новых решений, когда собственные идеи будут исчерпаны. Исключительно на себя, а также родственников и друзей, в формировании новогодней программы планируют полагаться 37% опрошенных.

"На примере новогодних активностей опрос ВТБ показал, что технологии искусственного интеллекта проникают во все сферы нашей жизни. Также и в банковских сервисах - в той или иной степени ИИ повсеместно проникает в работу банков", – отметил руководитель департамента анализа данных и моделирования ВТБ, старший вице-президент банка Максим Коновалихин, его слова приводит пресс-служба.