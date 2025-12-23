https://ria.ru/20251223/vsu-2064195826.html
В Белгородской области при ударе ВСУ погиб человек
В Белгородской области при ударе ВСУ погиб человек
В Белгородской области при ударе ВСУ погиб человек
Человек погиб, трое, в том числе подросток, получили ранения в результате террористических ударов ВСУ по Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав
В Белгородской области при ударе ВСУ погиб человек
Гладков: один человек погиб и трое получили ранения в результате ударов ВСУ