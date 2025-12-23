Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при ударе ВСУ погиб человек
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:54 23.12.2025 (обновлено: 22:15 23.12.2025)
В Белгородской области при ударе ВСУ погиб человек
В Белгородской области при ударе ВСУ погиб человек
Человек погиб, трое, в том числе подросток, получили ранения в результате террористических ударов ВСУ по Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 23.12.2025
В Белгородской области при ударе ВСУ погиб человек

Гладков: один человек погиб и трое получили ранения в результате ударов ВСУ

Модульное укрытие на одной из улиц в Белгороде
Модульное укрытие на одной из улиц в Белгороде
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Модульное укрытие на одной из улиц в Белгороде. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Человек погиб, трое, в том числе подросток, получили ранения в результате террористических ударов ВСУ по Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа от удара дрона по автомобилю пострадали двое. Одного мужчину, находящегося в крайне тяжёлом состоянии, бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ... последствия ранений оказались несовместимы с жизнью... Второго пострадавшего с осколочными ранениями головы, рук, ног и грудной клетки бригада скорой доставляет в городскую больницу... В городе Грайворон при детонации дрона пострадали женщина и 13-летний мальчик. Они были доставлены в Грайворонскую ЦРБ", - написал он в своем Telegram-канале.
Информация о последствиях уточняется, добавил губернатор.
