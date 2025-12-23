https://ria.ru/20251223/vsu-2064195639.html
В курском Рыльске в ходе атаки ВСУ пострадал частный дом
В курском Рыльске в ходе атаки ВСУ пострадал частный дом - РИА Новости, 23.12.2025
В курском Рыльске в ходе атаки ВСУ пострадал частный дом
Крыша и окна частного дома повреждены в результате атаки ВСУ по курскому городу Рыльску, пострадавших нет, сообщил губернатор Курской области Александр... РИА Новости, 23.12.2025
В курском Рыльске в ходе атаки ВСУ пострадал частный дом
Частный дом пострадал в ходе атаки ВСУ по курскому Рыльску