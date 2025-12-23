Рейтинг@Mail.ru
В курском Рыльске в ходе атаки ВСУ пострадал частный дом - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:51 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/vsu-2064195639.html
В курском Рыльске в ходе атаки ВСУ пострадал частный дом
В курском Рыльске в ходе атаки ВСУ пострадал частный дом - РИА Новости, 23.12.2025
В курском Рыльске в ходе атаки ВСУ пострадал частный дом
Крыша и окна частного дома повреждены в результате атаки ВСУ по курскому городу Рыльску, пострадавших нет, сообщил губернатор Курской области Александр... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T21:51:00+03:00
2025-12-23T21:51:00+03:00
происшествия
рыльск
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060517550_0:66:3025:1768_1920x0_80_0_0_92b756c1a4795a1f3622fe5d9b860d9c.jpg
https://ria.ru/20251223/dron-2064164385.html
рыльск
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060517550_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_35c13fa26e9c5436c8e846833b6ede2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, рыльск, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Происшествия, Рыльск, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
В курском Рыльске в ходе атаки ВСУ пострадал частный дом

Частный дом пострадал в ходе атаки ВСУ по курскому Рыльску

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБеспилотник
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 23 дек - РИА Новости. Крыша и окна частного дома повреждены в результате атаки ВСУ по курскому городу Рыльску, пострадавших нет, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
"Подлые удары врага продолжаются. В результате атаки украинского беспилотника в Рыльске пострадал частный дом. Повреждена крыша, окна и автомобиль", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что пострадавших в результате атаки нет.
"С утра будет проведён детальный осмотр повреждений. Обязательно поможем собственнику в восстановлении", - добавил глава региона.
Последствия атаки FPV-дрона ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
В Белгородской области три человека погибли при атаке дрона
Вчера, 18:55
 
ПроисшествияРыльскКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала