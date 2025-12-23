Рейтинг@Mail.ru
Семья погибшего мобилизованного в ВСУ не получила выплат, сообщили силовики - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:46 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/vsu-2064195505.html
Семья погибшего мобилизованного в ВСУ не получила выплат, сообщили силовики
Семья погибшего мобилизованного в ВСУ не получила выплат, сообщили силовики - РИА Новости, 23.12.2025
Семья погибшего мобилизованного в ВСУ не получила выплат, сообщили силовики
Семья погибшего мобилизованного многодетного отца, страдавшего сахарным диабетом, Вячеслава Бека так и не получила положенных выплат, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T21:46:00+03:00
2025-12-23T21:46:00+03:00
украина
закарпатская область
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843859730_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e9b18e29d031f01c21cc1c8dce03628f.jpg
https://ria.ru/20251223/poteri-2064188515.html
украина
закарпатская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843859730_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_47f22749516a460e7ad9f51b232f0fde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, закарпатская область, в мире
Украина, Закарпатская область, В мире
Семья погибшего мобилизованного в ВСУ не получила выплат, сообщили силовики

РИА Новости: семья погибшего украинского мобилизованного не получила выплат

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкФорма украинского военного
Форма украинского военного - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Форма украинского военного. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Семья погибшего мобилизованного многодетного отца, страдавшего сахарным диабетом, Вячеслава Бека так и не получила положенных выплат, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
В сентябре в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что сотрудники военкомата на Украине в нарушение закона мобилизовали больного сахарным диабетом многодетного отца Вячеслава Беку, он скончался в учебном центре. Тогда же о смерти сообщила в своих соцсетях и украинская волонтер Власта Рейпаши. Позже она заявила об угрозах в ее адрес со стороны областного военкомата Закарпатской области на западе Украины.
"По состоянию на сегодняшний день семья не получила никаких предусмотренных выплат", - сказал собеседник агентства.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в неизвестном направлении.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Журналист набросился на Сырского из-за потерь ВСУ
Вчера, 20:30
 
УкраинаЗакарпатская областьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала