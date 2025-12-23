Семья погибшего мобилизованного в ВСУ не получила выплат, сообщили силовики

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Семья погибшего мобилизованного многодетного отца, страдавшего сахарным диабетом, Вячеслава Бека так и не получила положенных выплат, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

В сентябре в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что сотрудники военкомата на Украине в нарушение закона мобилизовали больного сахарным диабетом многодетного отца Вячеслава Беку, он скончался в учебном центре. Тогда же о смерти сообщила в своих соцсетях и украинская волонтер Власта Рейпаши. Позже она заявила об угрозах в ее адрес со стороны областного военкомата Закарпатской области на западе Украины.

"По состоянию на сегодняшний день семья не получила никаких предусмотренных выплат", - сказал собеседник агентства.