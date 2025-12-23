https://ria.ru/20251223/vsu-2064195505.html
Семья погибшего мобилизованного в ВСУ не получила выплат, сообщили силовики
Семья погибшего мобилизованного в ВСУ не получила выплат, сообщили силовики - РИА Новости, 23.12.2025
Семья погибшего мобилизованного в ВСУ не получила выплат, сообщили силовики
Семья погибшего мобилизованного многодетного отца, страдавшего сахарным диабетом, Вячеслава Бека так и не получила положенных выплат, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T21:46:00+03:00
2025-12-23T21:46:00+03:00
2025-12-23T21:46:00+03:00
украина
закарпатская область
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843859730_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e9b18e29d031f01c21cc1c8dce03628f.jpg
https://ria.ru/20251223/poteri-2064188515.html
украина
закарпатская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843859730_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_47f22749516a460e7ad9f51b232f0fde.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, закарпатская область, в мире
Украина, Закарпатская область, В мире
Семья погибшего мобилизованного в ВСУ не получила выплат, сообщили силовики
РИА Новости: семья погибшего украинского мобилизованного не получила выплат
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Семья погибшего мобилизованного многодетного отца, страдавшего сахарным диабетом, Вячеслава Бека так и не получила положенных выплат, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
В сентябре в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что сотрудники военкомата на Украине
в нарушение закона мобилизовали больного сахарным диабетом многодетного отца Вячеслава Беку, он скончался в учебном центре. Тогда же о смерти сообщила в своих соцсетях и украинская волонтер Власта Рейпаши. Позже она заявила об угрозах в ее адрес со стороны областного военкомата Закарпатской области
на западе Украины.
"По состоянию на сегодняшний день семья не получила никаких предусмотренных выплат", - сказал собеседник агентства.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в неизвестном направлении.