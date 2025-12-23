Рейтинг@Mail.ru
В ВСУ заявили, что перед ними не стоит цель одержать победу
16:31 23.12.2025
В ВСУ заявили, что перед ними не стоит цель одержать победу
Перед ВСУ не стоит цель одержать победу в конфликте, заявил заместитель командира 3-го армейского корпуса украинской армии Дмитрий Кухарчук. РИА Новости, 23.12.2025
в мире, украина, александр сырский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В ВСУ заявили, что перед ними не стоит цель одержать победу

Командир Кухарчук: перед ВСУ не стоит цель одержать победу в конфликте

Военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Перед ВСУ не стоит цель одержать победу в конфликте, заявил заместитель командира 3-го армейского корпуса украинской армии Дмитрий Кухарчук.
«

"От системы, которая не ставит своей целью одержать победу, нельзя ожидать высочайший уровень самосознания от каждого отдельного бойца. Уровень подразделения определяется уровнем худшего бойца в подразделении, а не наоборот", - написал Кухарчук в своем Telegram-канале.

Депутат Рады Марьяна Безуглая ранее заявляла, что система управления в украинских войсках подчинена личному желанию главкома ВСУ Александра Сырского, который не успевает проследить за всем.
Ранее украинские военные и политики неоднократно жаловались на катастрофическую нехватку людей на фронте, при этом руководству страны не сообщают о ряде проблем ВСУ на передовой, а украинские власти, в свою очередь, не обо всем сообщают жителям Украины, поэтому на улицах страны происходит беспредел с отловом гражданских в рамках насильственной мобилизации. В связи с этим депутат Верховной рады Георгий Мазурашу ранее заявил, что украинские военкоматы ведут позорную охоту на военнообязанных граждан. Мужчины призывного возраста всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Пленный рассказал об обмане командования ВСУ
21 декабря, 02:32
 
В миреУкраинаАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
