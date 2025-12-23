https://ria.ru/20251223/vsu-2064126724.html
В ВСУ признали, что в украинской армии процветают алкоголизм и хищения
В ВСУ признали, что в украинской армии процветают алкоголизм и хищения - РИА Новости, 23.12.2025
В ВСУ признали, что в украинской армии процветают алкоголизм и хищения
Алкоголизм и хищения процветают в вооруженных силах Украины, признал заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Кухарчук. РИА Новости, 23.12.2025
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Алкоголизм и хищения процветают в вооруженных силах Украины, признал заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Кухарчук.
"В войсках процветает алкоголизм, хищение и равнодушие к любой подготовке", - написал Кухарчук в своем Telegram-канале.
По его словам, украинская армия нуждается в немедленных реформах.
В российских силовых структурах ранее сообщали РИА Новости, что основу штурмовых подразделений ВСУ
составляют маргиналы и бомжи, большой процент из них имеют инвалидность или болеют инфекционными заболеваниями, в том числе туберкулезом.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия военкомов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине
всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной Рады
по правам человека Дмитрий Лубинец
ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.