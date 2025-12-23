В ВСУ признали, что в украинской армии процветают алкоголизм и хищения

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Алкоголизм и хищения процветают в вооруженных силах Украины, признал заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Кухарчук.

"В войсках процветает алкоголизм, хищение и равнодушие к любой подготовке", - написал Кухарчук в своем Telegram-канале.

По его словам, украинская армия нуждается в немедленных реформах.

В российских силовых структурах ранее сообщали РИА Новости, что основу штурмовых подразделений ВСУ составляют маргиналы и бомжи, большой процент из них имеют инвалидность или болеют инфекционными заболеваниями, в том числе туберкулезом.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия военкомов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.

В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.