Рейтинг@Mail.ru
В ВСУ признали, что в украинской армии процветают алкоголизм и хищения - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:25 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/vsu-2064126724.html
В ВСУ признали, что в украинской армии процветают алкоголизм и хищения
В ВСУ признали, что в украинской армии процветают алкоголизм и хищения - РИА Новости, 23.12.2025
В ВСУ признали, что в украинской армии процветают алкоголизм и хищения
Алкоголизм и хищения процветают в вооруженных силах Украины, признал заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Кухарчук. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T16:25:00+03:00
2025-12-23T16:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847683609_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_7b40e5ba00c28362277a52a1f23b83fa.jpg
https://ria.ru/20251223/vsu-2064062172.html
https://ria.ru/20251223/kontrataka-2063999276.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847683609_415:0:3144:2047_1920x0_80_0_0_9dc39ee5653efbd24304468f1e71831c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В ВСУ признали, что в украинской армии процветают алкоголизм и хищения

Замкомандира ВСУ Кухарчук: в украинской армии процветает алкоголизм и хищения

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Алкоголизм и хищения процветают в вооруженных силах Украины, признал заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Кухарчук.
"В войсках процветает алкоголизм, хищение и равнодушие к любой подготовке", - написал Кухарчук в своем Telegram-канале.
Александр Шемет - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
На Украине ликвидировали летчика ВСУ, награжденного за бои в Мариуполе
Вчера, 12:53
По его словам, украинская армия нуждается в немедленных реформах.
В российских силовых структурах ранее сообщали РИА Новости, что основу штурмовых подразделений ВСУ составляют маргиналы и бомжи, большой процент из них имеют инвалидность или болеют инфекционными заболеваниями, в том числе туберкулезом.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия военкомов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
ВСУ провалили попытку контратаки в Сумской области
Вчера, 06:32
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала