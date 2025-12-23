https://ria.ru/20251223/vsu-2064062172.html
На Украине ликвидировали летчика ВСУ, награжденного за бои в Мариуполе
На Украине ликвидировали летчика ВСУ, награжденного за бои в Мариуполе - РИА Новости, 23.12.2025
На Украине ликвидировали летчика ВСУ, награжденного за бои в Мариуполе
Среди членов экипажа украинского вертолета Ми-24, уничтоженного во время боевого вылета, был Александр Шемет, награжденный за бои в Мариуполе, передает... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T12:53:00+03:00
2025-12-23T12:53:00+03:00
2025-12-23T15:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
мариуполь
черкасская область
владимир зеленский
ми-24
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064061688_0:0:1041:585_1920x0_80_0_0_d2be338f3b350700ce1ab5601aca0816.jpg
https://ria.ru/20231113/rf-1909057476.html
украина
мариуполь
черкасская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064061688_73:0:853:585_1920x0_80_0_0_c64a7a5e3917aa5c850737c90cd04e70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, мариуполь, черкасская область, владимир зеленский, ми-24, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Мариуполь, Черкасская область, Владимир Зеленский, Ми-24, Вооруженные силы Украины
На Украине ликвидировали летчика ВСУ, награжденного за бои в Мариуполе
Награжденный Зеленским за бои в Мариуполе Шемет уничтожен в Черкасской области