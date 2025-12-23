Рейтинг@Mail.ru
На Украине ликвидировали летчика ВСУ, награжденного за бои в Мариуполе
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:53 23.12.2025 (обновлено: 15:58 23.12.2025)
На Украине ликвидировали летчика ВСУ, награжденного за бои в Мариуполе
На Украине ликвидировали летчика ВСУ, награжденного за бои в Мариуполе - РИА Новости, 23.12.2025
На Украине ликвидировали летчика ВСУ, награжденного за бои в Мариуполе
Среди членов экипажа украинского вертолета Ми-24, уничтоженного во время боевого вылета, был Александр Шемет, награжденный за бои в Мариуполе, передает... РИА Новости, 23.12.2025
На Украине ликвидировали летчика ВСУ, награжденного за бои в Мариуполе

Награжденный Зеленским за бои в Мариуполе Шемет уничтожен в Черкасской области

© Фото : соцсетиАлександр Шемет
Александр Шемет - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Фото : соцсети
Александр Шемет. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Среди членов экипажа украинского вертолета Ми-24, уничтоженного во время боевого вылета, был Александр Шемет, награжденный за бои в Мариуполе, передает украинский телеканал "Общественное".
«

"На борту украинского вертолета Ми-24, экипаж которого погиб во время выполнения боевого задания, был уроженец Корюковки Александр Шемет. <…> Мужчина был командиром экипажа", — говорится в сообщении.

О потере боевого вертолета вместе с экипажем 18 декабря заявила 12-я отдельная бригада армейской авиации ВСУ.
По информации "Общественного", вертолет уничтожили в Черкасской области, на борту было четыре человека.
Шемет участвовал в боях в Донбассе с 2015 года. В 2022-м воевал в Мариуполе, за что Владимир Зеленский присвоил ему звание Героя Украины.
На Украине сообщили о гибели "лучшего танкиста ВСУ"
13 ноября 2023, 09:11
