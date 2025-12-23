Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало оп потерях ВСУ в зоне работы группировки "Днепр" - РИА Новости, 23.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:23 23.12.2025 (обновлено: 12:25 23.12.2025)
Минобороны рассказало оп потерях ВСУ в зоне работы группировки "Днепр"
Минобороны рассказало оп потерях ВСУ в зоне работы группировки "Днепр" - РИА Новости, 23.12.2025
Минобороны рассказало оп потерях ВСУ в зоне работы группировки "Днепр"
Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки более 40 военнослужащих ВСУ и танк, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 23.12.2025
Минобороны рассказало оп потерях ВСУ в зоне работы группировки "Днепр"

МО РФ: ВСУ потеряли свыше 40 боевиков и танк в зоне работы "Днепра"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Град"
Боевая работа расчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Боевая работа расчета РСЗО "Град". Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки более 40 военнослужащих ВСУ и танк, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малокатериновка, Лукьяновское, Степногорск, Новояковлевка и Орехов Запорожской области. Уничтожены свыше 40 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, автомобиль, станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад материальных средств", - говорится в сводке.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
ВС России продолжают уничтожение ВСУ в Димитрове в ДНР
