Минобороны рассказало оп потерях ВСУ в зоне работы группировки "Днепр"
Минобороны рассказало оп потерях ВСУ в зоне работы группировки "Днепр" - РИА Новости, 23.12.2025
Минобороны рассказало оп потерях ВСУ в зоне работы группировки "Днепр"
Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки более 40 военнослужащих ВСУ и танк, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T12:23:00+03:00
2025-12-23T12:23:00+03:00
2025-12-23T12:25:00+03:00
