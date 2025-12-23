https://ria.ru/20251223/vsu-2064046281.html
Украинские войска обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области
Украинские войска обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области - РИА Новости, 23.12.2025
Украинские войска обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области
Украинские войска открыли огонь по Каменке-Днепровской в Запорожской области, в городе прозвучало не менее семи взрывов, сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости, 23.12.2025
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
запорожская область
Украинские войска обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области
