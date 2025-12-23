https://ria.ru/20251223/vsu-2064023525.html
ВСУ за сутки нанесли 43 удара по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 43 артиллерийских удара по 10 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. РИА Новости, 23.12.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
днепр (река)
каховка
вооруженные силы украины
херсонская область
днепр (река)
каховка
