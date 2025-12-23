Рейтинг@Mail.ru
ВСУ шесть раз за сутки атаковали населенные пункты Запорожской области - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:08 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/vsu-2064004050.html
ВСУ шесть раз за сутки атаковали населенные пункты Запорожской области
ВСУ шесть раз за сутки атаковали населенные пункты Запорожской области - РИА Новости, 23.12.2025
ВСУ шесть раз за сутки атаковали населенные пункты Запорожской области
ВСУ за прошедшие сутки шесть раз атаковали населенные пункты Запорожской области, пострадали два человека, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T09:08:00+03:00
2025-12-23T09:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская область
энергодар
евгений балицкий
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, запорожская область, энергодар, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Запорожская область, Энергодар, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
ВСУ шесть раз за сутки атаковали населенные пункты Запорожской области

Два человека пострадали при атаке ВСУ на Запорожскую область за сутки

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости. ВСУ за прошедшие сутки шесть раз атаковали населенные пункты Запорожской области, пострадали два человека, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"За прошедшие сутки зарегистрировано шесть фактов целенаправленной атаки противника на населенные пункты Запорожской области. Пострадали два человека", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
В частности, по его словам, в Каменке-Днепровской во время обстрела пострадал мужчина 1967 года рождения, а в Энергодаре при ударе БПЛА по территории гаражно-строительного кооператива мужчина 1948 года рождения. Оба госпитализированы.
"Также при атаках БПЛА в селе Ботиево Приазовского муниципального округа поврежден дом, а в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа поврежден легковой автомобиль. Пострадавших не было. Все службы работают в штатном режиме", - подчеркнул губернатор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЗапорожская областьЭнергодарЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала