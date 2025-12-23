https://ria.ru/20251223/vsu-2064004050.html
ВСУ шесть раз за сутки атаковали населенные пункты Запорожской области
ВСУ за прошедшие сутки шесть раз атаковали населенные пункты Запорожской области, пострадали два человека, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 23.12.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская область
энергодар
евгений балицкий
вооруженные силы украины
запорожская область
энергодар
ВСУ шесть раз за сутки атаковали населенные пункты Запорожской области
