ВСУ обстреляли более 40 тысяч гражданских объектов в ДНР с 2014 года
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:13 23.12.2025
ВСУ обстреляли более 40 тысяч гражданских объектов в ДНР с 2014 года
ВСУ обстреляли более 40 тысяч гражданских объектов в ДНР с 2014 года - РИА Новости, 23.12.2025
ВСУ обстреляли более 40 тысяч гражданских объектов в ДНР с 2014 года
ВСУ обстреляли более 40 тысяч гражданских объектов в ДНР с 2014 года, заявила РИА Новости уполномоченная по правам человека региона Дарья Морозова. РИА Новости, 23.12.2025
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
ДОНЕЦК, 23 дек – РИА Новости. ВСУ обстреляли более 40 тысяч гражданских объектов в ДНР с 2014 года, заявила РИА Новости уполномоченная по правам человека региона Дарья Морозова.
Ранее Морозова сообщила РИА Новости, что с 2014 года более 15 тысяч жителей ДНР получили ранения, а около 10 тысяч погибли от ударов ВСУ.
Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Около десяти тысяч жителей ДНР погибли от ударов ВСУ с 2014 года
Вчера, 02:30
"Обстрелам подверглись более 40 тысяч объектов", - сказала Морозова.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ на территории приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявлял, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции - зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
