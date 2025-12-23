ДОНЕЦК, 23 дек – РИА Новости. ВСУ обстреляли более 40 тысяч гражданских объектов в ДНР с 2014 года, заявила РИА Новости уполномоченная по правам человека региона Дарья Морозова.
"Обстрелам подверглись более 40 тысяч объектов", - сказала Морозова.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ на территории приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявлял, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции - зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18