Встреча Путина и представителей бизнеса состоится, сообщил Шохин - РИА Новости, 23.12.2025
16:18 23.12.2025
Встреча Путина и представителей бизнеса состоится, сообщил Шохин
Встреча президента России Владимира Путина и представителей бизнеса состоится в среду, 24 декабря, сообщил глава Российского союза промышленников и... РИА Новости, 23.12.2025
2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Вид на Кремль
Вид на Кремль
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Вид на Кремль . Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и представителей бизнеса состоится в среду, 24 декабря, сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
"Встреча завтра будет, пока она на 20.00 планируется", - сказал Шохин.
По его словам, протокол президента уже обзванивает участников встречи.
