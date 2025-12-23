https://ria.ru/20251223/vs-2064029134.html
ВС уточнил порядок назначения обязательных и принудительных работ
ВС уточнил порядок назначения обязательных и принудительных работ - РИА Новости, 23.12.2025
ВС уточнил порядок назначения обязательных и принудительных работ
Пленум Верховного суда РФ постановил, что суд при назначении фигуранту наказания в виде обязательных или принудительных работ должен выяснить его... РИА Новости, 23.12.2025
ВС уточнил порядок назначения обязательных и принудительных работ
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Пленум Верховного суда РФ постановил, что суд при назначении фигуранту наказания в виде обязательных или принудительных работ должен выяснить его трудоспособность, передает корреспондент РИА Новости.
"С учетом того, что наказание в виде обязательных работ предполагает привлечение осужденного к труду, суд должен выяснять трудоспособность такого лица, а также другие свидетельствующие о возможности исполнения этого вида наказания обстоятельства, в том числе указанные в части 4 статьи 49 УК РФ", - говорится в постановлении.
Это касается и наказания в виде принудительных работ, подчеркивается в постановлении.
Ранее данный проект постановления обсуждался на заседании пленума ВС РФ. Во вторник его приняли.