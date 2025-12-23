Рейтинг@Mail.ru
10:56 23.12.2025
ВС ответил, когда наличие детей является смягчающим обстоятельством
2025
общество, верховный суд рф
Общество, Верховный суд РФ
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Пленум Верховного суда РФ постановил, что наличие у виновного малолетних детей является смягчающим обстоятельством только в том случае, если родитель занимается их надлежащим воспитанием и материальным содержанием, передает корреспондент РИА Новости.
"Наличие у виновного малолетних детей само по себе не может рассматриваться как безусловное основание для признания в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, поскольку возможность принятия судом такого решения закон связывает с выполнением виновным обязанностей родителя по надлежащему воспитанию и материальному содержанию детей при условии, что преступление не совершено в отношении их", - говорится в постановлении.
Если суд установил наличие у осужденного малолетних детей, но не признал данное обстоятельство смягчающим наказание и не учел при назначении наказания, в приговоре необходимо привести мотивы такого решения, уточняется в постановлении.
Ранее данный проект постановления обсуждался на заседании пленума ВС РФ. Во вторник его приняли.
