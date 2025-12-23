https://ria.ru/20251223/vs-2064026130.html
ВС разрешил лишать обвиняемого права заниматься конкретной деятельностью
ВС разрешил лишать обвиняемого права заниматься конкретной деятельностью - РИА Новости, 23.12.2025
ВС разрешил лишать обвиняемого права заниматься конкретной деятельностью
Пленум Верховного суда РФ постановил, что суды при назначении наказания могут лишать обвиняемого права заниматься конкретной деятельностью, передает... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T10:51:00+03:00
2025-12-23T10:51:00+03:00
2025-12-23T10:51:00+03:00
россия
общество
верховный суд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50024/77/500247774_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_ff4c476774f3e8cd5f92c70c7688fa5b.jpg
https://ria.ru/20251223/neuplata-2064021613.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50024/77/500247774_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_a1b37f3b2fca607556a0b7866e5af72b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, верховный суд рф
Россия, Общество, Верховный суд РФ
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Пленум Верховного суда РФ постановил, что суды при назначении наказания могут лишать обвиняемого права заниматься конкретной деятельностью, передает корреспондент РИА Новости.
"Абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции: "Лишение права заниматься определенной деятельностью может выражаться в запрещении заниматься как профессиональной, так и иной деятельностью. В приговоре следует конкретизировать вид такой деятельности (педагогическая, врачебная, управление транспортом и т. д.). При этом по смыслу закона в качестве лишения права заниматься определенной деятельностью может быть установлен запрет заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и (или) административно-хозяйственных (управленческих) функций в конкретной сфере такой деятельности (например, в сфере заключения и исполнения государственных контрактов)", - говорится в постановлении.
Ранее данный проект постановления обсуждался на заседании пленума ВС РФ
. Во вторник его приняли.