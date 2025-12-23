Рейтинг@Mail.ru
10:51 23.12.2025
ВС разрешил лишать обвиняемого права заниматься конкретной деятельностью
Пленум Верховного суда РФ постановил, что суды при назначении наказания могут лишать обвиняемого права заниматься конкретной деятельностью, передает... РИА Новости, 23.12.2025
россия, общество, верховный суд рф
Россия, Общество, Верховный суд РФ

ВС разрешил лишать обвиняемого права заниматься конкретной деятельностью

Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Пленум Верховного суда РФ постановил, что суды при назначении наказания могут лишать обвиняемого права заниматься конкретной деятельностью, передает корреспондент РИА Новости.
"Абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции: "Лишение права заниматься определенной деятельностью может выражаться в запрещении заниматься как профессиональной, так и иной деятельностью. В приговоре следует конкретизировать вид такой деятельности (педагогическая, врачебная, управление транспортом и т. д.). При этом по смыслу закона в качестве лишения права заниматься определенной деятельностью может быть установлен запрет заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и (или) административно-хозяйственных (управленческих) функций в конкретной сфере такой деятельности (например, в сфере заключения и исполнения государственных контрактов)", - говорится в постановлении.
Ранее данный проект постановления обсуждался на заседании пленума ВС РФ. Во вторник его приняли.
Верховный суд РФ - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Верховный суд разъяснил ситуацию с наказанием за неуплату штрафов
