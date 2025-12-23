Рейтинг@Mail.ru
ВС установил размер взыскания за неуплату штрафа за нарушение ПДД - РИА Новости, 23.12.2025
10:22 23.12.2025 (обновлено: 12:01 23.12.2025)
ВС установил размер взыскания за неуплату штрафа за нарушение ПДД
россия, общество, верховный суд рф
Россия, Общество, Верховный суд РФ
ВС установил размер взыскания за неуплату штрафа за нарушение ПДД

ВС: за неуплату штрафа за нарушение ПДД в срок грозит штраф в тысячу рублей

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкСтатуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в медиабанк
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Пленум Верховного суда РФ постановил, что за неуплату в установленный срок штрафа в размере до тысячи рублей назначается штраф в тысячу рублей, сказано в постановлении , передает корреспондент РИА Новости.
"При назначении лицу административного наказания по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в установленный законом срок – ред.) необходимо учитывать, что размер административного штрафа исчисляется в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, наложенного постановлением о назначении административного наказания, а если такой размер составляет менее одной тысячи рублей, то административный штраф назначается в размере одной тысячи рублей", - говорится в постановлении.
Ранее данный проект постановления обсуждался на заседании пленума ВС РФ. Во вторник его приняли.
