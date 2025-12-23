https://ria.ru/20251223/vs-2064017685.html
ВС ответил, грозит ли арест за неуплату штрафа за нарушение ПДД под камерой
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Лицу, не уплатившему штраф за совершение административного правонарушения в области дорожного движения, зафиксированного камерой, не может быть назначено наказание в виде административного ареста, сообщается в постановлении пленума Верховного суда РФ, передает корреспондент РИА Новости.
"В силу того что лицу, не уплатившему административный штраф за совершение административного правонарушения, предусмотренного главой 12 КоАП РФ
и зафиксированного с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средств фото- и киносъемки, видеозаписи, не может быть назначено наказание в виде административного ареста…", - говорится в постановлении.
Также уточняется, что в случаях, если в протоколе об административном правонарушении и других материалах дела имеются данные о лице, в отношении которого возбуждено дело, свидетельствующие о невозможности применения к нему административного ареста, такое дело подлежит рассмотрению в двухмесячный срок со дня получения судьей протокола об административном правонарушении и других материалов дела.
В такой же срок подлежит рассмотрению дело об административном правонарушении за неоплату в срок другого штрафа, совершенном юридическим лицом, поскольку с учетом санкции названной нормы ему может быть назначено наказание исключительно в виде административного штрафа.
Ранее данный проект постановления обсуждался на заседании пленума ВС РФ. Во вторник его приняли.