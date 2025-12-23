Рейтинг@Mail.ru
ВС ответил, грозит ли арест за неуплату штрафа за нарушение ПДД под камерой - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:19 23.12.2025 (обновлено: 10:48 23.12.2025)
https://ria.ru/20251223/vs-2064017685.html
ВС ответил, грозит ли арест за неуплату штрафа за нарушение ПДД под камерой
ВС ответил, грозит ли арест за неуплату штрафа за нарушение ПДД под камерой - РИА Новости, 23.12.2025
ВС ответил, грозит ли арест за неуплату штрафа за нарушение ПДД под камерой
Лицу, не уплатившему штраф за совершение административного правонарушения в области дорожного движения, зафиксированного камерой, не может быть назначено... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T10:19:00+03:00
2025-12-23T10:48:00+03:00
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155240/06/1552400617_0:81:1501:925_1920x0_80_0_0_91b514d9dca09880b76401ecc83259a3.jpg
https://ria.ru/20251105/shtraf-2052555716.html
https://ria.ru/20250924/shtraf-2043884540.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155240/06/1552400617_80:0:1420:1005_1920x0_80_0_0_c114b10efd037736b59681c97bcd8348.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия
Происшествия, Россия
ВС ответил, грозит ли арест за неуплату штрафа за нарушение ПДД под камерой

Верховный суд: неуплатившему штраф за нарушение ПДД не грозит арест

© РИА Новости / Евгений БиятовКамера видеонаблюдения
Камера видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Камера видеонаблюдения. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Лицу, не уплатившему штраф за совершение административного правонарушения в области дорожного движения, зафиксированного камерой, не может быть назначено наказание в виде административного ареста, сообщается в постановлении пленума Верховного суда РФ, передает корреспондент РИА Новости.
"В силу того что лицу, не уплатившему административный штраф за совершение административного правонарушения, предусмотренного главой 12 КоАП РФ и зафиксированного с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средств фото- и киносъемки, видеозаписи, не может быть назначено наказание в виде административного ареста…", - говорится в постановлении.
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Юрист оценил идею двойного штрафа за частое нарушение ПДД
5 ноября, 03:15
Также уточняется, что в случаях, если в протоколе об административном правонарушении и других материалах дела имеются данные о лице, в отношении которого возбуждено дело, свидетельствующие о невозможности применения к нему административного ареста, такое дело подлежит рассмотрению в двухмесячный срок со дня получения судьей протокола об административном правонарушении и других материалов дела.
В такой же срок подлежит рассмотрению дело об административном правонарушении за неоплату в срок другого штрафа, совершенном юридическим лицом, поскольку с учетом санкции названной нормы ему может быть назначено наказание исключительно в виде административного штрафа.
Ранее данный проект постановления обсуждался на заседании пленума ВС РФ. Во вторник его приняли.
Мальчик едет на электросамокате в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
В Госдуме предложили увеличить штраф за нарушение ПДД на электросамокатах
24 сентября, 02:52
 
ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала