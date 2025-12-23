https://ria.ru/20251223/volodin-2064070909.html
Правительство и Центробанк делают все для снижения инфляции, заявил Володин
Правительство и Центробанк делают все для снижения инфляции, заявил Володин - РИА Новости, 23.12.2025
Правительство и Центробанк делают все для снижения инфляции, заявил Володин
Правительство РФ и Центробанк РФ делают все, чтобы снизить инфляцию, Госдума поддерживает такие действия, заявил председатель палаты парламента Вячеслав... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T13:26:00+03:00
2025-12-23T13:26:00+03:00
2025-12-23T13:26:00+03:00
экономика
россия
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826823486_0:43:2582:1495_1920x0_80_0_0_4e608a003ab1230570cd797c5730a4c1.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063241475.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826823486_126:0:2475:1762_1920x0_80_0_0_f73e3aa2e81be2ecbce979bbe3e95e69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, вячеслав володин, госдума рф
Экономика, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Правительство и Центробанк делают все для снижения инфляции, заявил Володин
Володин: правительство и ЦБ делают все для снижения инфляции