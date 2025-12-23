Рейтинг@Mail.ru
Правительство и Центробанк делают все для снижения инфляции, заявил Володин - РИА Новости, 23.12.2025
13:26 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/volodin-2064070909.html
Правительство и Центробанк делают все для снижения инфляции, заявил Володин
экономика, россия, вячеслав володин, госдума рф
Экономика, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Правительство и Центробанк делают все для снижения инфляции, заявил Володин

Вячеслав Володин
Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Правительство РФ и Центробанк РФ делают все, чтобы снизить инфляцию, Госдума поддерживает такие действия, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
"Коллеги, мы с вами видим, правительство и Центральный банк делают все для того, чтобы снизить инфляцию. В 2025 году она составит порядка 5,7%. В прошлом году, в это же время, она составляла 9,5%. Есть разница. И эта разница обнадеживает. Такие действия мы с вами поддерживаем", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин рассказал об уровне инфляции по итогам года
19 декабря, 13:58
 
ЭкономикаРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
