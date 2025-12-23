https://ria.ru/20251223/volodin-2064069180.html
В Европе правят авторитарные режимы, заявил Володин
В настоящее время в Европе правят авторитарные режимы, которые используют лозунги о демократии "как ширмы", заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 23.12.2025
В Европе правят авторитарные режимы, заявил Володин
