В Европе правят авторитарные режимы, заявил Володин
13:20 23.12.2025
В Европе правят авторитарные режимы, заявил Володин
в мире
европа
россия
вячеслав володин
госдума рф
европа
россия
в мире, европа, россия, вячеслав володин, госдума рф
В мире, Европа, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
В Европе правят авторитарные режимы, заявил Володин

Володин: в Европе правят авторитарные режимы

Вячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. В настоящее время в Европе правят авторитарные режимы, которые используют лозунги о демократии "как ширмы", заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Мы исходим из того, что сегодня в Европе правят, как правило, авторитарные режимы, которые лозунги о демократии используют как ширмы. Других учат, как им жить, но сами давно уже примером не являются", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Он подчеркнул, что Россия никого не учит и считает, что каждый должен выбирать свой путь.
"А если хотите показать пример, показывайте его, но тогда с вас больше спрос. А когда других учат, но сами примером не являются, наверное, это неправильно. Хорошо то, что мы стали это тоже понимать, и это понимание, понятно, пришло со временем, но от этого, наверное, только будем ещё мудрее. И в итоге не будем создавать себе кумиров, а спрашивать, в первую очередь, себя", - добавил председатель Госдумы.
В мире, Европа, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
 
 
