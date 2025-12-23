Байден и ЕС поставили цель разрушить экономику России, заявил Володин

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден и "его приспешники" из европейских государств поставили перед собой цель разрушить экономику России, но у них не получилось и не получится, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Если представить вызовы, с которыми столкнулась наша страна, ситуацию, то мы должны еще раз осознать, что сильный президент – сильная Россия. Роль личности в истории велика. И нам с вами очень повезло, что именно в этой ситуации во главе государства стоит президент Владимир Владимирович Путин", - добавил председатель Госдумы.