Байден и ЕС поставили цель разрушить экономику России, заявил Володин
Байден и ЕС поставили цель разрушить экономику России, заявил Володин - РИА Новости, 23.12.2025
Байден и ЕС поставили цель разрушить экономику России, заявил Володин
2025-12-23
Байден и ЕС поставили цель разрушить экономику России, заявил Володин
Володин: Байден и ЕС поставили перед собой цель разрушить экономику России
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден и "его приспешники" из европейских государств поставили перед собой цель разрушить экономику России, но у них не получилось и не получится, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Депутаты Госдумы
во вторник собрались на заключительное пленарное заседание осенней сессии.
"Правильно было бы помнить, что Байден
и его приспешники из европейских государств перед собой поставили цель – разрушить нашу экономику, разрушить и расчленить Россию
. У них это не получилось и не получится. И, коллеги, мы должны, понимая эти вызовы, еще больше сплотиться и постараться сделать все для повышения эффективности работы парламента", - сказал Володин
в ходе пленарного заседания.
Он отметил, что президент России Владимир Путин
сделал все для укрепления экономики, политической системы, повышения обороноспособности страны.
"Если представить вызовы, с которыми столкнулась наша страна, ситуацию, то мы должны еще раз осознать, что сильный президент – сильная Россия. Роль личности в истории велика. И нам с вами очень повезло, что именно в этой ситуации во главе государства стоит президент Владимир Владимирович Путин", - добавил председатель Госдумы.