Байден и ЕС поставили цель разрушить экономику России, заявил Володин - РИА Новости, 23.12.2025
12:42 23.12.2025
Байден и ЕС поставили цель разрушить экономику России, заявил Володин
Байден и ЕС поставили цель разрушить экономику России, заявил Володин - РИА Новости, 23.12.2025
Байден и ЕС поставили цель разрушить экономику России, заявил Володин
Бывший президент США Джо Байден и "его приспешники" из европейских государств поставили перед собой цель разрушить экономику России, но у них не получилось и не РИА Новости, 23.12.2025
в мире, россия, сша, джо байден, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф
В мире, Россия, США, Джо Байден, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ
Байден и ЕС поставили цель разрушить экономику России, заявил Володин

Володин: Байден и ЕС поставили перед собой цель разрушить экономику России

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден и "его приспешники" из европейских государств поставили перед собой цель разрушить экономику России, но у них не получилось и не получится, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Депутаты Госдумы во вторник собрались на заключительное пленарное заседание осенней сессии.
"Правильно было бы помнить, что Байден и его приспешники из европейских государств перед собой поставили цель – разрушить нашу экономику, разрушить и расчленить Россию. У них это не получилось и не получится. И, коллеги, мы должны, понимая эти вызовы, еще больше сплотиться и постараться сделать все для повышения эффективности работы парламента", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Он отметил, что президент России Владимир Путин сделал все для укрепления экономики, политической системы, повышения обороноспособности страны.
"Если представить вызовы, с которыми столкнулась наша страна, ситуацию, то мы должны еще раз осознать, что сильный президент – сильная Россия. Роль личности в истории велика. И нам с вами очень повезло, что именно в этой ситуации во главе государства стоит президент Владимир Владимирович Путин", - добавил председатель Госдумы.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Володин призвал зарубежных политиков посмотреть прямую линию с Путиным
19 декабря, 18:10
 
В миреРоссияСШАДжо БайденВячеслав ВолодинВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
