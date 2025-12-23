Рейтинг@Mail.ru
Депутаты будут работать 1 января, сообщил Володин - РИА Новости, 23.12.2025
11:56 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/volodin-2064042326.html
Депутаты будут работать 1 января, сообщил Володин
Депутаты будут работать 1 января, сообщил Володин - РИА Новости, 23.12.2025
Депутаты будут работать 1 января, сообщил Володин
Несмотря на то, что 1 января является праздничным днем, депутаты Госдумы будут работать, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T11:56:00+03:00
2025-12-23T11:56:00+03:00
общество
дед мороз
вячеслав володин
госдума рф
общество, дед мороз, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Дед Мороз, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Депутаты будут работать 1 января, сообщил Володин

Володин: несмотря на праздничный день, депутаты будут работать 1 января

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Несмотря на то, что 1 января является праздничным днем, депутаты Госдумы будут работать, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Кстати, может быть, коллеги не все знают, но решение о нерабочем дне 1 января было принято в 1947 году. Начиная с этого года 1 января стал праздничным днём… Но мы будем с вами работать. А как же вы хотели? Хотите менять мир - начните с себя. Вот мы будем с себя начинать", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Председатель Госдумы также рассказал, что однажды в школе в старших классах ему "выпало такое счастье" быть Дедом Морозом.
"Но Дед Мороз ведь тоже должен был на себя взять определенную ответственность. Он радость нес, подарки приносил, он не мог быть беззаботным. Если Дед Мороз пришел бы без подарков, то это не Дед Мороз. Вот мы должны всегда с вами понимать это и чувствовать ответственность", - добавил он.
По словам Володина, если депутаты приезжают в свои избирательные округа, они должны решать проблемы и находить способы, пути решения вопросов, которые людей волнуют.
Володин высказался о женщинах-депутатах на заседании о демографии
16 июля, 17:43
 
ОбществоДед МорозВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
