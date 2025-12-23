https://ria.ru/20251223/voennye-2064056304.html
ВС России поразили порты, использовавшиеся в интересах ВСУ
2025-12-23T12:31:00+03:00
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости.
Вооруженные силы России нанесли поражение объектам портовой и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, пунктам управления беспилотных летательных систем дальнего действия, сообщило
министерство обороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам портовой и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ
, пунктам управления беспилотных летательных систем дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников в 140 районах", - говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты управляемая авиационная бомба и 56 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 669 самолетов, 283 вертолета, 104146 беспилотных летательных аппаратов, 640 зенитных ракетных комплексов, 26668 танков и других боевых бронированных машин, 1634 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32097 орудий полевой артиллерии и минометов, 49801 единица специальной военной автомобильной техники, отметили в ведомстве.