ВС России поразили порты, использовавшиеся в интересах ВСУ

В Минобороны РФ добавили, что средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты управляемая авиационная бомба и 56 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 669 самолетов, 283 вертолета, 104146 беспилотных летательных аппаратов, 640 зенитных ракетных комплексов, 26668 танков и других боевых бронированных машин, 1634 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32097 орудий полевой артиллерии и минометов, 49801 единица специальной военной автомобильной техники, отметили в ведомстве.