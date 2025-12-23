Молдавские власти начинают понимать, что ЕС ими брезгует, считает эксперт

КИШИНЕВ, 23 дек - РИА Новости. Власти Молдавии после реализации многочисленных реформ, которые так и не приблизили страну к членству в ЕС, должны понять, что ими просто брезгуют, заявил молдавский политический аналитик Корнелий Чуря.
"Разрыв между выполнением реформ и реальным вступлением в Евросоюз создают такую ситуацию, когда мы продолжаем пилить гирю европейской интеграции, но это все практически безрезультатно. И начинаем постепенно понимать, что нами просто брезгуют", - заявил Чуря в эфире телеканала "Первый в Молдове".
По его словам, европейцы предлагают Молдавии технические переговоры о вступлении, но нет никаких официальных встреч.
"Европейцы продолжают держать хорошую мину при плохой игре, уверяя нас, что все идет хорошо, и ничего не меняется, и что мы начнем открывать переговорные кластеры. Но такое начало переговорного процесса, без официальной части, лишает нас права претендовать на реальное вступление в ЕС", - уверяет аналитик.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.