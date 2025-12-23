Рейтинг@Mail.ru
Молдавские власти начинают понимать, что ЕС ими брезгует, считает эксперт - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:29 23.12.2025 (обновлено: 18:30 23.12.2025)
https://ria.ru/20251223/vlasti-2064159945.html
Молдавские власти начинают понимать, что ЕС ими брезгует, считает эксперт
Молдавские власти начинают понимать, что ЕС ими брезгует, считает эксперт - РИА Новости, 23.12.2025
Молдавские власти начинают понимать, что ЕС ими брезгует, считает эксперт
Власти Молдавии после реализации многочисленных реформ, которые так и не приблизили страну к членству в ЕС, должны понять, что ими просто брезгуют, заявил... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T18:29:00+03:00
2025-12-23T18:30:00+03:00
в мире
молдавия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873230753_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_570bf3ef4b10efd7910117f0e06d404b.jpg
https://ria.ru/20251222/kishinev-2063802067.html
https://ria.ru/20251207/kishinev-2060410518.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873230753_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b52b4d3674c9274cf1d044a0cae97401.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, евросоюз
В мире, Молдавия, Евросоюз
Молдавские власти начинают понимать, что ЕС ими брезгует, считает эксперт

Чуря: молдавские власти начинают постепенно понимать, что ЕС ими просто брезгует

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии и Евросоюза
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии и Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 23 дек - РИА Новости. Власти Молдавии после реализации многочисленных реформ, которые так и не приблизили страну к членству в ЕС, должны понять, что ими просто брезгуют, заявил молдавский политический аналитик Корнелий Чуря.
"Разрыв между выполнением реформ и реальным вступлением в Евросоюз создают такую ситуацию, когда мы продолжаем пилить гирю европейской интеграции, но это все практически безрезультатно. И начинаем постепенно понимать, что нами просто брезгуют", - заявил Чуря в эфире телеканала "Первый в Молдове".
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Политолог назвал основное препятствие для вступления Молдавии в ЕС
22 декабря, 12:14
По его словам, европейцы предлагают Молдавии технические переговоры о вступлении, но нет никаких официальных встреч.
"Европейцы продолжают держать хорошую мину при плохой игре, уверяя нас, что все идет хорошо, и ничего не меняется, и что мы начнем открывать переговорные кластеры. Но такое начало переговорного процесса, без официальной части, лишает нас права претендовать на реальное вступление в ЕС", - уверяет аналитик.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
Протестные акции оппозиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Кишинев не готов к вступлению в ЕС, заявил экс-президент Молдавии
7 декабря, 14:01
 
В миреМолдавияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала