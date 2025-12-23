Молдавские власти начинают понимать, что ЕС ими брезгует, считает эксперт

КИШИНЕВ, 23 дек - РИА Новости. Власти Молдавии после реализации многочисленных реформ, которые так и не приблизили страну к членству в ЕС, должны понять, что ими просто брезгуют, заявил молдавский политический аналитик Корнелий Чуря.

"Разрыв между выполнением реформ и реальным вступлением в Евросоюз создают такую ситуацию, когда мы продолжаем пилить гирю европейской интеграции, но это все практически безрезультатно. И начинаем постепенно понимать, что нами просто брезгуют", - заявил Чуря в эфире телеканала "Первый в Молдове".