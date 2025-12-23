Рейтинг@Mail.ru
В Колумбии объявили экономическую чрезвычайную ситуацию - РИА Новости, 23.12.2025
14:00 23.12.2025
В Колумбии объявили экономическую чрезвычайную ситуацию
В Колумбии объявили экономическую чрезвычайную ситуацию - РИА Новости, 23.12.2025
В Колумбии объявили экономическую чрезвычайную ситуацию
Власти Колумбии объявили экономическую чрезвычайную ситуацию в стране после того, как конгресс республики отклонил закон о финансировании, следует из указа. РИА Новости, 23.12.2025
в мире, колумбия, густаво петро
В мире, Колумбия, Густаво Петро
В Колумбии объявили экономическую чрезвычайную ситуацию

Власти Колумбии объявили экономическую чрезвычайную ситуацию в стране

© AP Photo / Fernando VergaraФлаг Колумбии
Флаг Колумбии - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© AP Photo / Fernando Vergara
Флаг Колумбии. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Власти Колумбии объявили экономическую чрезвычайную ситуацию в стране после того, как конгресс республики отклонил закон о финансировании, следует из указа.
Ранее министр финансов страны Герман Авила Пласас заявлял, что правительство Колумбии рассматривает возможность объявления режима экономической чрезвычайной ситуации после того, как конгресс республики отклонил закон о финансировании.
"Настоящим объявляется чрезвычайная ситуация в экономической сфере на всей территории страны сроком на тридцать календарных дней, считая с даты вступления в силу указа", - говорится в указе.
Правительство президента Колумбии Густаво Петро ранее предложило реформу налогообложения, чтобы собрать дополнительно около 2,5-3 миллиардов долларов, которые нужны были для покрытия бюджетных расходов, однако сенат Колумбии отклонил эту реформу в начале декабря.
Emergencia económica - чрезвычайное экономическое положение, конституционный механизм, позволяющий президенту Колумбии издавать указы без одобрения парламента на срок до 30 дней с возможным продлением до 90 дней в год. Ранее он неоднократно задействовался. В последний раз это было связано с пандемией коронавируса.
В миреКолумбияГуставо Петро
 
 
Заголовок открываемого материала