В Колумбии объявили экономическую чрезвычайную ситуацию

"Настоящим объявляется чрезвычайная ситуация в экономической сфере на всей территории страны сроком на тридцать календарных дней, считая с даты вступления в силу указа", - говорится в указе.

Emergencia económica - чрезвычайное экономическое положение, конституционный механизм, позволяющий президенту Колумбии издавать указы без одобрения парламента на срок до 30 дней с возможным продлением до 90 дней в год. Ранее он неоднократно задействовался. В последний раз это было связано с пандемией коронавируса.