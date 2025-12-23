Аналитик раскрыла, на какой вклад лучше положить 100 тысяч рублей в декабре

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Под конец года банки активно привлекают ликвидность, поэтому депозиты на короткие сроки обычно предлагают самые выгодные условия, рассказала агентству "ПРАЙМ" аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева.
Она обратила внимание на специальные новогодние предложения - праздничные депозиты, которые в декабре нередко предлагают банки. По ним ставка обычно выше, чем обычно. Нередко бонус от себя предлагают и финансовые маркетплейсы, что делает такие акции еще выгоднее для клиента.
"Оптимальный выбор для 100 тысяч — классический вклад без пополнения и частичного снятия. Дополнительные опции почти всегда снижают ставку, а при небольшой сумме вклада их польза неочевидна. Гораздо важнее обратить внимание на капитализацию процентов. Если такая опция доступна, реальная доходность будет выше", — советует Замалеева.
Она советует ориентироваться на фактическую ставку по договору и не брать допусловия, которые фактически снижают доход. Например, подключение платных продуктов или подписок часто делает весь этот новогодний “депозитный карнавал” невыгодным.
