Аналитик раскрыла, на какой вклад лучше положить 100 тысяч рублей в декабре

Она обратила внимание на специальные новогодние предложения - праздничные депозиты, которые в декабре нередко предлагают банки. По ним ставка обычно выше, чем обычно. Нередко бонус от себя предлагают и финансовые маркетплейсы, что делает такие акции еще выгоднее для клиента.