Рейтинг@Mail.ru
Аналитик раскрыла, на какой вклад лучше положить 100 тысяч рублей в декабре - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:12 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/vklad-2063980126.html
Аналитик раскрыла, на какой вклад лучше положить 100 тысяч рублей в декабре
Аналитик раскрыла, на какой вклад лучше положить 100 тысяч рублей в декабре - РИА Новости, 23.12.2025
Аналитик раскрыла, на какой вклад лучше положить 100 тысяч рублей в декабре
Под конец года банки активно привлекают ликвидность, поэтому депозиты на короткие сроки обычно предлагают самые выгодные условия, рассказала агентству "ПРАЙМ"... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T02:12:00+03:00
2025-12-23T02:12:00+03:00
экономика
гаянэ замалеева
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153283/92/1532839278_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_bf49b471d4c6f14465df092b5ac90fab.jpg
https://ria.ru/20251219/vklad-2063077557.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153283/92/1532839278_212:0:1959:1310_1920x0_80_0_0_23476b260b55003cb864ca641bf2a67a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, гаянэ замалеева, россия
Экономика, Гаянэ Замалеева, Россия
Аналитик раскрыла, на какой вклад лучше положить 100 тысяч рублей в декабре

Финансист Замалеева: в декабре краткосрочные депозиты будут самыми выгодными

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкНадпись "Вклады" в отделении банка
Надпись Вклады в отделении банка - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Надпись "Вклады" в отделении банка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Под конец года банки активно привлекают ликвидность, поэтому депозиты на короткие сроки обычно предлагают самые выгодные условия, рассказала агентству "ПРАЙМ" аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева.
Она обратила внимание на специальные новогодние предложения - праздничные депозиты, которые в декабре нередко предлагают банки. По ним ставка обычно выше, чем обычно. Нередко бонус от себя предлагают и финансовые маркетплейсы, что делает такие акции еще выгоднее для клиента.
"Оптимальный выбор для 100 тысяч — классический вклад без пополнения и частичного снятия. Дополнительные опции почти всегда снижают ставку, а при небольшой сумме вклада их польза неочевидна. Гораздо важнее обратить внимание на капитализацию процентов. Если такая опция доступна, реальная доходность будет выше", — советует Замалеева.
Она советует ориентироваться на фактическую ставку по договору и не брать допусловия, которые фактически снижают доход. Например, подключение платных продуктов или подписок часто делает весь этот новогодний “депозитный карнавал” невыгодным.
Надпись Вклады на фоне работы менеджеров в банке - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Назван способ получить максимальный доход по вкладу в 2026 году
19 декабря, 02:17
 
ЭкономикаГаянэ ЗамалееваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала