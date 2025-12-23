Jim Beam сохранит два завода в США после закрытия основного производства

ВАШИНГТОН, 23 дек – РИА Новости. Владелец американского бренда бурбона Jim Beam, японская компания Suntory Global Spirits, сохранит производство спиртных напитков на двух заводах в штате Кентукки после временного закрытия главного предприятия в 2026 году, заявили РИА Новости в компании.

Там также подтвердили, что на 2026 год будет закрыта основное производственное предприятие на кампусе James B. Beam в том же штате для проведения модернизации.