Jim Beam сохранит два завода в США после закрытия основного производства
21:22 23.12.2025
Jim Beam сохранит два завода в США после закрытия основного производства
Jim Beam сохранит два завода в США после закрытия основного производства
Владелец американского бренда бурбона Jim Beam, японская компания Suntory Global Spirits, сохранит производство спиртных напитков на двух заводах в штате... РИА Новости, 23.12.2025
Jim Beam сохранит два завода в США после закрытия основного производства

ВАШИНГТОН, 23 дек – РИА Новости. Владелец американского бренда бурбона Jim Beam, японская компания Suntory Global Spirits, сохранит производство спиртных напитков на двух заводах в штате Кентукки после временного закрытия главного предприятия в 2026 году, заявили РИА Новости в компании.
"Мы продолжаем работу двух других винокурен в составе James B. Beam — крафтовой винокурни Fred B. Noe и более крупной винокурни Booker Noe", - сообщили агентству.
Там также подтвердили, что на 2026 год будет закрыта основное производственное предприятие на кампусе James B. Beam в том же штате для проведения модернизации.
Отмечается, что соответствующее решение было принято по итогам пересмотра прогнозов потребительского спроса на 2026 год.
