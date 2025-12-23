Jack Daniel's обратился в суд из-за формы бутылки виски Steersman

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Американский производитель виски Jack Daniel's в Суде по интеллектуальным правам оспаривает решения Роспатента, отказавшегося аннулировать объемные товарные знаки подмосковного ООО "Стеллар спиритс и ботлинг" в виде бутылок с квадратным дном, в которые разливается российский виски Steersman, говорится в материалах, изученных РИА Новости.

Два своих товарных знака – в виде прозрачной бутылки с квадратным дном и в виде такой же бутылки с этикеткой Steersman – российское предприятие зарегистрировало в 2024 году для единственного товара "виски".

Американская компания направила в Роспатент возражения и, ссылаясь на то, что новые бренды копируют внешний вид ее бутылок, попросила регистрацию аннулировать. Объемные товарные знаки Jack Daniel's были зарегистрированы в России в 2011 и 2015 годах.

"Важнейшим источником для идентификации виски Jack Daniel's наряду с названием и этикеткой является широко известная форма бутылок с квадратным сечением, в которые он разливается с 1897 года", - указал американский производитель в возражении.

Роспатент, рассмотрев обращение Jack Daniel's, согласился, однако, с доводами ООО "Стеллар спиритс и ботлинг", заявившего, что доминирующее положение занимает элемент Steersman и именно по названию потребитель выбирает напиток, а у товарных знаков есть различие в форме и цветовой гамме.

Кроме того, отметил российский производитель, продукция Jack Daniel's "относится к категории элитных алкогольных напитков, так как стоимость одной бутылки составляет 2400 рублей (сегмент премиум, суперпремиум), в то время как товары правообладателя стоят ориентировочно 750-800 рублей (сегмент стандарт), в связи с чем у данных товаров разные потребители".

Как отметил Роспатент, "сравниваемые знаки не являются сходными, что исключает вероятность смешения товаров, маркированных упомянутыми знаками в гражданском обороте".