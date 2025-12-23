Рейтинг@Mail.ru
Jack Daniel's обратился в суд из-за формы бутылки виски Steersman
23.12.2025
Jack Daniel's обратился в суд из-за формы бутылки виски Steersman
Jack Daniel's обратился в суд из-за формы бутылки виски Steersman - РИА Новости, 23.12.2025
Jack Daniel's обратился в суд из-за формы бутылки виски Steersman
Американский производитель виски Jack Daniel's в Суде по интеллектуальным правам оспаривает решения Роспатента, отказавшегося аннулировать объемные товарные... РИА Новости, 23.12.2025
Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Jack Daniel's оспаривает решение Роспатента по бутылкам Steersman

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Американский производитель виски Jack Daniel's в Суде по интеллектуальным правам оспаривает решения Роспатента, отказавшегося аннулировать объемные товарные знаки подмосковного ООО "Стеллар спиритс и ботлинг" в виде бутылок с квадратным дном, в которые разливается российский виски Steersman, говорится в материалах, изученных РИА Новости.
Два своих товарных знака – в виде прозрачной бутылки с квадратным дном и в виде такой же бутылки с этикеткой Steersman – российское предприятие зарегистрировало в 2024 году для единственного товара "виски".
Американская компания направила в Роспатент возражения и, ссылаясь на то, что новые бренды копируют внешний вид ее бутылок, попросила регистрацию аннулировать. Объемные товарные знаки Jack Daniel's были зарегистрированы в России в 2011 и 2015 годах.
"Важнейшим источником для идентификации виски Jack Daniel's наряду с названием и этикеткой является широко известная форма бутылок с квадратным сечением, в которые он разливается с 1897 года", - указал американский производитель в возражении.
Роспатент, рассмотрев обращение Jack Daniel's, согласился, однако, с доводами ООО "Стеллар спиритс и ботлинг", заявившего, что доминирующее положение занимает элемент Steersman и именно по названию потребитель выбирает напиток, а у товарных знаков есть различие в форме и цветовой гамме.
Кроме того, отметил российский производитель, продукция Jack Daniel's "относится к категории элитных алкогольных напитков, так как стоимость одной бутылки составляет 2400 рублей (сегмент премиум, суперпремиум), в то время как товары правообладателя стоят ориентировочно 750-800 рублей (сегмент стандарт), в связи с чем у данных товаров разные потребители".
Как отметил Роспатент, "сравниваемые знаки не являются сходными, что исключает вероятность смешения товаров, маркированных упомянутыми знаками в гражданском обороте".
Заявления Jack Daniel's Properties, в которых оспариваются два решения ведомства, поступили в суд 22 декабря, к рассмотрению они еще не приняты.
