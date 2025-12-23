https://ria.ru/20251223/viski-2064053528.html
Jack Daniel's обратился в суд из-за формы бутылки виски Steersman
Jack Daniel's обратился в суд из-за формы бутылки виски Steersman - РИА Новости, 23.12.2025
Jack Daniel's обратился в суд из-за формы бутылки виски Steersman
Американский производитель виски Jack Daniel's в Суде по интеллектуальным правам оспаривает решения Роспатента, отказавшегося аннулировать объемные товарные... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T12:25:00+03:00
2025-12-23T12:25:00+03:00
2025-12-23T12:25:00+03:00
россия
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104024/57/1040245717_0:86:2000:1211_1920x0_80_0_0_9505baa4aacbf4e53865e32cf28719c3.jpg
https://ria.ru/20251217/burberry-2062598522.html
https://ria.ru/20251204/rospatent-2059813786.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104024/57/1040245717_137:0:1865:1296_1920x0_80_0_0_527b9f1d647f6b147a4db4c1249c0b98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Jack Daniel's обратился в суд из-за формы бутылки виски Steersman
РИА Новости: Jack Daniel's оспаривает решение Роспатента по бутылкам Steersman
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Американский производитель виски Jack Daniel's в Суде по интеллектуальным правам оспаривает решения Роспатента, отказавшегося аннулировать объемные товарные знаки подмосковного ООО "Стеллар спиритс и ботлинг" в виде бутылок с квадратным дном, в которые разливается российский виски Steersman, говорится в материалах, изученных РИА Новости.
Два своих товарных знака – в виде прозрачной бутылки с квадратным дном и в виде такой же бутылки с этикеткой Steersman – российское предприятие зарегистрировало в 2024 году для единственного товара "виски".
Американская компания направила в Роспатент
возражения и, ссылаясь на то, что новые бренды копируют внешний вид ее бутылок, попросила регистрацию аннулировать. Объемные товарные знаки Jack Daniel's были зарегистрированы в России
в 2011 и 2015 годах.
"Важнейшим источником для идентификации виски Jack Daniel's наряду с названием и этикеткой является широко известная форма бутылок с квадратным сечением, в которые он разливается с 1897 года", - указал американский производитель в возражении.
Роспатент, рассмотрев обращение Jack Daniel's, согласился, однако, с доводами ООО "Стеллар спиритс и ботлинг", заявившего, что доминирующее положение занимает элемент Steersman и именно по названию потребитель выбирает напиток, а у товарных знаков есть различие в форме и цветовой гамме.
Кроме того, отметил российский производитель, продукция Jack Daniel's "относится к категории элитных алкогольных напитков, так как стоимость одной бутылки составляет 2400 рублей (сегмент премиум, суперпремиум), в то время как товары правообладателя стоят ориентировочно 750-800 рублей (сегмент стандарт), в связи с чем у данных товаров разные потребители".
Как отметил Роспатент, "сравниваемые знаки не являются сходными, что исключает вероятность смешения товаров, маркированных упомянутыми знаками в гражданском обороте".
Заявления Jack Daniel's Properties, в которых оспариваются два решения ведомства, поступили в суд 22 декабря, к рассмотрению они еще не приняты.