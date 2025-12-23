Рейтинг@Mail.ru
Виллу, где прошла встреча Горбачева и Рейгана, выставили на торги - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:50 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/villa-2063983415.html
Виллу, где прошла встреча Горбачева и Рейгана, выставили на торги
Виллу, где прошла встреча Горбачева и Рейгана, выставили на торги - РИА Новости, 23.12.2025
Виллу, где прошла встреча Горбачева и Рейгана, выставили на торги
Вилла Fleur d'Eau под Женевой на берегу озера Леман, где в 1985 году прошла историческая первая встреча Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачёва и... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T02:50:00+03:00
2025-12-23T02:50:00+03:00
в мире
женева (город)
сша
монблан
рональд рейган
михаил горбачев
кпсс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001567479_0:196:2000:1322_1920x0_80_0_0_b75c63d74121340a23b1eb77df33c987.jpg
https://realty.ria.ru/20251128/pochta-2058271707.html
https://realty.ria.ru/20250221/strojholding-2000769395.html
женева (город)
сша
монблан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001567479_237:0:2000:1322_1920x0_80_0_0_11ffbcd797c3ecfb32951755f6ca2670.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, женева (город), сша, монблан, рональд рейган, михаил горбачев, кпсс
В мире, Женева (город), США, Монблан, Рональд Рейган, Михаил Горбачев, КПСС
Виллу, где прошла встреча Горбачева и Рейгана, выставили на торги

Виллу под Женевой, где прошла встреча Горбачева и Рейгана, выставили на торги

© Associated PressРональд Рейган и Михаил Горбачев
Рональд Рейган и Михаил Горбачев - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Associated Press
Рональд Рейган и Михаил Горбачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 23 дек - РИА Новости. Вилла Fleur d'Eau под Женевой на берегу озера Леман, где в 1985 году прошла историческая первая встреча Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачёва и президента США Рональда Рейгана, с сентября выставлена на торги, однако покупатель на нее пока не нашелся.
Вилла площадью 993 квадратных метра выставлена на продажу на швейцарском сайте недвижимости Immobilier Suisse за 23 миллиона швейцарских франков (более 29 миллионов долларов).
Отделение Почты России - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В Петербурге выставили на торги здание Главпочтамта
28 ноября, 10:32
В ней 26 комнат, вид на Женевское озеро и Монблан, парковка для яхт и доступ к воде, а также украшенный скульптурами ландшафтный парк площадью более 3,2 тысячи квадратных метров. Вся территория составляет 12 тысяч квадратных метров.
Объявление о продаже появилось в начале сентября, торги на аукционе состоялись в конце октября, но на роскошную виллу 1867 года постройки пока так и не нашлось покупателя.
Историческая первая встреча на высшем уровне между Горбачёвым и Рейганом состоялась 19-21 ноября 1985 года. Она стала первой из серии советско-американских саммитов 1985-1988 годов, коренным образом изменивших двусторонние отношения и всю международную обстановку: две сверхдержавы перешли от открытой конфронтации холодной войны к политике компромиссов и соглашений.
Здание бывшего СИЗО Кресты в Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
В Петербурге продали тюрьму "Кресты"
21 февраля, 12:57
 
В миреЖенева (город)СШАМонбланРональд РейганМихаил ГорбачевКПСС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала