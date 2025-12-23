https://ria.ru/20251223/villa-2063983415.html
Виллу, где прошла встреча Горбачева и Рейгана, выставили на торги
Виллу, где прошла встреча Горбачева и Рейгана, выставили на торги - РИА Новости, 23.12.2025
Виллу, где прошла встреча Горбачева и Рейгана, выставили на торги
Вилла Fleur d'Eau под Женевой на берегу озера Леман, где в 1985 году прошла историческая первая встреча Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачёва и... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T02:50:00+03:00
2025-12-23T02:50:00+03:00
2025-12-23T02:50:00+03:00
в мире
женева (город)
сша
монблан
рональд рейган
михаил горбачев
кпсс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001567479_0:196:2000:1322_1920x0_80_0_0_b75c63d74121340a23b1eb77df33c987.jpg
https://realty.ria.ru/20251128/pochta-2058271707.html
https://realty.ria.ru/20250221/strojholding-2000769395.html
женева (город)
сша
монблан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001567479_237:0:2000:1322_1920x0_80_0_0_11ffbcd797c3ecfb32951755f6ca2670.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, женева (город), сша, монблан, рональд рейган, михаил горбачев, кпсс
В мире, Женева (город), США, Монблан, Рональд Рейган, Михаил Горбачев, КПСС
Виллу, где прошла встреча Горбачева и Рейгана, выставили на торги
Виллу под Женевой, где прошла встреча Горбачева и Рейгана, выставили на торги
ЖЕНЕВА, 23 дек - РИА Новости. Вилла Fleur d'Eau под Женевой на берегу озера Леман, где в 1985 году прошла историческая первая встреча Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачёва и президента США Рональда Рейгана, с сентября выставлена на торги, однако покупатель на нее пока не нашелся.
Вилла площадью 993 квадратных метра выставлена на продажу на швейцарском сайте недвижимости Immobilier Suisse за 23 миллиона швейцарских франков (более 29 миллионов долларов).
В ней 26 комнат, вид на Женевское озеро и Монблан
, парковка для яхт и доступ к воде, а также украшенный скульптурами ландшафтный парк площадью более 3,2 тысячи квадратных метров. Вся территория составляет 12 тысяч квадратных метров.
Объявление о продаже появилось в начале сентября, торги на аукционе состоялись в конце октября, но на роскошную виллу 1867 года постройки пока так и не нашлось покупателя.
Историческая первая встреча на высшем уровне между Горбачёвым и Рейганом
состоялась 19-21 ноября 1985 года. Она стала первой из серии советско-американских саммитов 1985-1988 годов, коренным образом изменивших двусторонние отношения и всю международную обстановку: две сверхдержавы перешли от открытой конфронтации холодной войны к политике компромиссов и соглашений.