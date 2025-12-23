Виллу, где прошла встреча Горбачева и Рейгана, выставили на торги

ЖЕНЕВА, 23 дек - РИА Новости. Вилла Fleur d'Eau под Женевой на берегу озера Леман, где в 1985 году прошла историческая первая встреча Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачёва и президента США Рональда Рейгана, с сентября выставлена на торги, однако покупатель на нее пока не нашелся.

Вилла площадью 993 квадратных метра выставлена на продажу на швейцарском сайте недвижимости Immobilier Suisse за 23 миллиона швейцарских франков (более 29 миллионов долларов).

В ней 26 комнат, вид на Женевское озеро и Монблан , парковка для яхт и доступ к воде, а также украшенный скульптурами ландшафтный парк площадью более 3,2 тысячи квадратных метров. Вся территория составляет 12 тысяч квадратных метров.

Объявление о продаже появилось в начале сентября, торги на аукционе состоялись в конце октября, но на роскошную виллу 1867 года постройки пока так и не нашлось покупателя.