RT опубликовал ироничное рождественское поздравление для европейцев
Телеканал RT опубликовал рождественское видеопоздравление для европейцев, в котором в сатирической форме обыграл социальные и экономические проблемы Запада. РИА Новости, 23.12.2025
европа
В мире, Европа, Телеканал RT
RT опубликовал ироничное рождественское поздравление для европейцев
