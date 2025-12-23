Рейтинг@Mail.ru
RT опубликовал ироничное рождественское поздравление для европейцев
11:11 23.12.2025 (обновлено: 13:49 23.12.2025)
RT опубликовал ироничное рождественское поздравление для европейцев
RT опубликовал ироничное рождественское поздравление для европейцев
Телеканал RT опубликовал ироничное рождественское видеопоздравление для европейцев, в котором в сатирической форме обыгрываются социальные и экономические проблемы Запада.
RT опубликовал ироничное рождественское поздравление для европейцев

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Телеканал RT опубликовал рождественское видеопоздравление для европейцев, в котором в сатирической форме обыграл социальные и экономические проблемы Запада.
"Опубликована главная песня Рождества-2025 в Европе. Нет, мы не ошиблись: RT поздравляет жителей западных стран и призывает слепо верить только в Санту", — говорится в подписи.
Действие в музыкальном клипе разворачивается где-то в Европе в 2025 году. В песне перечисляются социальные и экономические проблемы Запада: от роста цен и стоимости электроэнергии до налогов, бюрократии и нехватки денег на подарки для детей.
Текст построен по принципу повторяющихся риторических вопросов и одного ответа, аналогичного названию клипа. Каждая строка сопровождается ироничным припевом: "Это Путин виноват". Завершается видео обращением к "дорогим европейцам" с призывом "верить слепо только в Санту".
