В США массово поддержали Вэнса как преемника Трампа, сообщает NBC

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Подавляющее большинство участников ежегодной конференции консерваторов США AmericaFest поддержали вице-президента Джея Ди Вэнса в качестве кандидата от республиканцев на следующих выборах главы государства, сообщает телеканал NBC.
Конференция AmericaFest проходит под эгидой молодежной организации Turning Point USA, основанной Чарли Кирком. После убийства активиста организацию возглавляет его вдова Эрика Кирк.
Результаты пробного опроса участников конференции показали, что 84% респондентов поддерживают Вэнса на следующих президентских выборах. За ним следуют госсекретарь Марко Рубио с 5% и губернатор Флориды Рон Десантис с 3%. Кроме того, Вэнс получил публичную поддержку от Эрики Кирк, отмечает телеканал.
Сам Вэнс официально не заявлял, что он намерен стать преемником действующего президента Дональда Трампа.
Следующие выборы президента состоятся в США в ноябре 2028 года. Трамп не может претендовать на переизбрание, поскольку одна из поправок к конституции гласит, что никто не может занимать пост президента более двух четырехлетних сроков.