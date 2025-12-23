Рейтинг@Mail.ru
В США массово поддержали Вэнса как преемника Трампа, сообщает NBC - РИА Новости, 23.12.2025
20:19 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/vens-2064187544.html
В США массово поддержали Вэнса как преемника Трампа, сообщает NBC
В США массово поддержали Вэнса как преемника Трампа, сообщает NBC - РИА Новости, 23.12.2025
В США массово поддержали Вэнса как преемника Трампа, сообщает NBC
Подавляющее большинство участников ежегодной конференции консерваторов США AmericaFest поддержали вице-президента Джея Ди Вэнса в качестве кандидата от... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T20:19:00+03:00
2025-12-23T20:19:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982157850_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_bb4f3f087cc12027cfd6827199e6b08e.jpg
https://ria.ru/20251222/zayavlenie-2063938445.html
https://ria.ru/20251219/vens-2063438095.html
флорида
сша
В США массово поддержали Вэнса как преемника Трампа, сообщает NBC

NBC: участники AmericaFest массово поддержали Вэнса как преемника Трампа

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп и Джей Ди Вэнс во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Подавляющее большинство участников ежегодной конференции консерваторов США AmericaFest поддержали вице-президента Джея Ди Вэнса в качестве кандидата от республиканцев на следующих выборах главы государства, сообщает телеканал NBC.
Конференция AmericaFest проходит под эгидой молодежной организации Turning Point USA, основанной Чарли Кирком. После убийства активиста организацию возглавляет его вдова Эрика Кирк.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Заявление Вэнса об Украине вызвало изумление на Западе
22 декабря, 18:50
Результаты пробного опроса участников конференции показали, что 84% респондентов поддерживают Вэнса на следующих президентских выборах. За ним следуют госсекретарь Марко Рубио с 5% и губернатор Флориды Рон Десантис с 3%. Кроме того, Вэнс получил публичную поддержку от Эрики Кирк, отмечает телеканал.
Сам Вэнс официально не заявлял, что он намерен стать преемником действующего президента Дональда Трампа.
Следующие выборы президента состоятся в США в ноябре 2028 года. Трамп не может претендовать на переизбрание, поскольку одна из поправок к конституции гласит, что никто не может занимать пост президента более двух четырехлетних сроков.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Многие в Вашингтоне не хотят видеть Вэнса преемником Трампа, заявил Карлсон
19 декабря, 21:55
 
В миреФлоридаСШАДональд ТрампЧарли КиркМарко РубиоNBC
 
 
