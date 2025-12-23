Рейтинг@Mail.ru
Власти Венесуэлы представляют угрозу для США, заявил постпред Уолтц - РИА Новости, 24.12.2025
23:48 23.12.2025 (обновлено: 00:02 24.12.2025)
Власти Венесуэлы представляют угрозу для США, заявил постпред Уолтц
Власти Венесуэлы представляют угрозу для США, заявил постпред Уолтц - РИА Новости, 24.12.2025
Власти Венесуэлы представляют угрозу для США, заявил постпред Уолтц
Власти Венесуэлы представляют угрозу для США, утверждает постпред Вашингтона в ООН Майк Уолтц. РИА Новости, 24.12.2025
в мире
венесуэла
сша
вашингтон (штат)
майк уолтц
оон
дональд трамп
венесуэла
сша
вашингтон (штат)
2025
в мире, венесуэла, сша, вашингтон (штат), майк уолтц, оон, дональд трамп
В мире, Венесуэла, США, Вашингтон (штат), Майк Уолтц, ООН, Дональд Трамп
Власти Венесуэлы представляют угрозу для США, заявил постпред Уолтц

Постпред США Уолтц: Венесуэла представляет чрезвычайную угрозу для страны

© AP Photo / Alex Brandon
Майк Уолтц
© AP Photo / Alex Brandon
Майк Уолтц. Архивное фото
ООН, 23 дек – РИА Новости. Власти Венесуэлы представляют угрозу для США, утверждает постпред Вашингтона в ООН Майк Уолтц.
"Действия и политика нелегитимного режима (президента Венесуэлы Николаса - ред.) Мадуро представляют собой чрезвычайную угрозу миру и стабильности в нашем полушарии, а также безопасности Соединенных Штатов", - заявил он на заседании ООН по Венесуэле.
Уолтц также отметил, что США "будут вводить и применять санкции в максимальной степени, чтобы лишить Мадуро ресурсов, которые он использует для финансирования "Картель Солнц".
МИД Венесуэлы ранее категорически отверг намерение США объявить "Картель солнц" террористической организацией, подчеркнув, что этой структуры не существует, и назвал данную меру предлогом для вторжения в Венесуэлу.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Он пригрозил Венесуэле невиданным шоком, потребовав от Каракаса вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне его обещаний в очень скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Вашингтона с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.
