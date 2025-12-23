Власти Венесуэлы представляют угрозу для США, заявил постпред Уолтц

ООН, 23 дек – РИА Новости. Власти Венесуэлы представляют угрозу для США, утверждает постпред Вашингтона в ООН Майк Уолтц.

МИД Венесуэлы ранее категорически отверг намерение США объявить "Картель солнц" террористической организацией, подчеркнув, что этой структуры не существует, и назвал данную меру предлогом для вторжения в Венесуэлу.