Власти Венесуэлы представляют угрозу для США, заявил постпред Уолтц

ООН, 23 дек – РИА Новости. Власти Венесуэлы представляют угрозу для США, утверждает постпред Вашингтона в ООН Майк Уолтц.
МИД Венесуэлы ранее категорически отверг намерение США объявить "Картель солнц" террористической организацией, подчеркнув, что этой структуры не существует, и назвал данную меру предлогом для вторжения в Венесуэлу.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Он пригрозил Венесуэле невиданным шоком, потребовав от Каракаса вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне его обещаний в очень скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Вашингтона с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.