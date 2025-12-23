Рейтинг@Mail.ru
Парламент Венесуэлы принял закон о защите судоходства от пиратства и блокад - РИА Новости, 23.12.2025
21:56 23.12.2025
Парламент Венесуэлы принял закон о защите судоходства от пиратства и блокад
Парламент Венесуэлы принял закон о защите судоходства от пиратства и блокад
Национальная ассамблея Венесуэлы единогласно приняла во втором чтении закон о защите свободы навигации и торговли от пиратства, блокад и других незаконных... РИА Новости, 23.12.2025
Парламент Венесуэлы принял закон о защите судоходства от пиратства и блокад

Парламент Венесуэлы принял закон о защите судоходства и торговли от пиратства

Ла-Гуайра, Венесуэла
Ла-Гуайра, Венесуэла
© AP Photo / Ariana Cubillos
Ла-Гуайра, Венесуэла. Архивное фото
МЕХИКО, 23 дек - РИА Новости. Национальная ассамблея Венесуэлы единогласно приняла во втором чтении закон о защите свободы навигации и торговли от пиратства, блокад и других незаконных международных действий, сообщил спикер парламента Хорхе Родригес.
"Объявляется принятым Закон о защите свобод навигации и торговли от пиратства, блокад и других незаконных международных действий, и он направляется в национальный исполнительный орган для его обнародования в соответствии со статьёй 213 Конституции Боливарианской Республики Венесуэла", — заявил Родригес в ходе заседания парламента, которое показал телеканал VTV.
Документ был одобрен единогласно по итогам второго обсуждения. Родригес поблагодарил депутатов за "стойкость, мужество и твёрдость" при выполнении парламентских функций и подчеркнул, что закон направлен на защиту национальных интересов в условиях внешнего давления.
Депутат парламента Оскар Рондерос заявил, что новый закон закрепляет юрисдикцию венесуэльского государства в отношении судов, связанных с торговыми операциями страны, в том числе в международных водах. По его словам, речь идёт о "законодательной новации", которая позволяет распространять защиту венесуэльской юрисдикции на любых коммерческих операторов, ведущих дела с государством.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщал о продвижении этого законопроекта в ускоренном порядке и называл его ключевым инструментом для противодействия пиратству, нападениям на суда и преступлениям против международной торговли на фоне перехватов венесуэльских танкеров в Карибском регионе.
