Парламент Венесуэлы принял закон о защите судоходства от пиратства и блокад

Документ был одобрен единогласно по итогам второго обсуждения. Родригес поблагодарил депутатов за "стойкость, мужество и твёрдость" при выполнении парламентских функций и подчеркнул, что закон направлен на защиту национальных интересов в условиях внешнего давления.

Депутат парламента Оскар Рондерос заявил, что новый закон закрепляет юрисдикцию венесуэльского государства в отношении судов, связанных с торговыми операциями страны, в том числе в международных водах. По его словам, речь идёт о "законодательной новации", которая позволяет распространять защиту венесуэльской юрисдикции на любых коммерческих операторов, ведущих дела с государством.