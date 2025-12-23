Российский посол заявил о попытке очернить партнерство с Венесуэлой

МЕХИКО, 23 дек - РИА Новости. Российский посол в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров после опровергнутых слухов в СМИ о якобы эвакуации из Каракаса дипломатов РФ и их семей на фоне возможной операции армии США заявил о попытке очернить стратегическое партнерство двух стран.
"Всем, кто пытается очернить Венесуэлу и российско-венесуэльское стратегическое партнёрство своим разложившимся ядом, хочу сказать: чем мужественнее и достойнее сопротивление, тем более трусливой и подлой является агрессия", - написал дипломат в своем блоге в Х.
Ранее МИД России опроверг сообщение агентства АР о якобы начавшейся эвакуации российских дипломатов и членов их семей из Каракаса, назвав его ложью.
Венесуэла в понедельник направила дипломатическое письмо правительствам и народам 194 государств-членов Организации Объединённых Наций с призывом осудить и потребовать прекращения военной агрессии и актов пиратства со стороны США в Карибском регионе и международных водах. В Каракасе назвали крупнейшее развертывание вооруженных сил США, которое происходит сейчас в Карибском море, прямой угрозой применения силы, запрещенной в уставе ООН, последствия которой угрожают дестабилизацией всему региону и международной системе.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Он пригрозил Венесуэле невиданным шоком, потребовав от Каракаса вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне его обещаний в очень скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Вашингтона с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. С сентября 2025 года они десятки раз использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Москва фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы, при этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.
