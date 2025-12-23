Российский посол заявил о попытке очернить партнерство с Венесуэлой

МЕХИКО, 23 дек - РИА Новости. Российский посол в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров после опровергнутых слухов в СМИ о якобы эвакуации из Каракаса дипломатов РФ и их семей на фоне возможной операции армии США заявил о попытке очернить стратегическое партнерство двух стран.