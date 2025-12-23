Рейтинг@Mail.ru
Российский посол заявил о попытке очернить партнерство с Венесуэлой - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:54 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/venesuela-2063991666.html
Российский посол заявил о попытке очернить партнерство с Венесуэлой
Российский посол заявил о попытке очернить партнерство с Венесуэлой - РИА Новости, 23.12.2025
Российский посол заявил о попытке очернить партнерство с Венесуэлой
Российский посол в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров после опровергнутых слухов в СМИ о якобы эвакуации из Каракаса дипломатов РФ и их семей на фоне возможной... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T05:54:00+03:00
2025-12-23T05:54:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
каракас
дональд трамп
николас мадуро
мария захарова
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998809554_0:114:1731:1089_1920x0_80_0_0_3652bea5a9d29785fa4ba8a275456804.jpg
https://ria.ru/20251223/mid-2063974001.html
https://ria.ru/20251218/karakas-2062811740.html
венесуэла
сша
каракас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998809554_83:0:1622:1154_1920x0_80_0_0_c5f7aa18d48660262f583067905871c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, каракас, дональд трамп, николас мадуро, мария захарова, оон, nbc
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Мария Захарова, ООН, NBC
Российский посол заявил о попытке очернить партнерство с Венесуэлой

Посол Мелик-Багдасаров заявил о попытке очернить партнерство с Венесуэлой

© Фото : Посольство Российской Федерации в Боливарианской Республике Венесуэла,Сергей Мелик-Багдасаров
Сергей Мелик-Багдасаров - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Фото : Посольство Российской Федерации в Боливарианской Республике Венесуэла,
Сергей Мелик-Багдасаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЕХИКО, 23 дек - РИА Новости. Российский посол в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров после опровергнутых слухов в СМИ о якобы эвакуации из Каракаса дипломатов РФ и их семей на фоне возможной операции армии США заявил о попытке очернить стратегическое партнерство двух стран.
"Всем, кто пытается очернить Венесуэлу и российско-венесуэльское стратегическое партнёрство своим разложившимся ядом, хочу сказать: чем мужественнее и достойнее сопротивление, тем более трусливой и подлой является агрессия", - написал дипломат в своем блоге в Х.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
МИД опроверг сообщения о якобы эвакуации посольства России из Венесуэлы
Вчера, 00:49
Ранее МИД России опроверг сообщение агентства АР о якобы начавшейся эвакуации российских дипломатов и членов их семей из Каракаса, назвав его ложью.
Венесуэла в понедельник направила дипломатическое письмо правительствам и народам 194 государств-членов Организации Объединённых Наций с призывом осудить и потребовать прекращения военной агрессии и актов пиратства со стороны США в Карибском регионе и международных водах. В Каракасе назвали крупнейшее развертывание вооруженных сил США, которое происходит сейчас в Карибском море, прямой угрозой применения силы, запрещенной в уставе ООН, последствия которой угрожают дестабилизацией всему региону и международной системе.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Он пригрозил Венесуэле невиданным шоком, потребовав от Каракаса вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне его обещаний в очень скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Вашингтона с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. С сентября 2025 года они десятки раз использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Москва фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы, при этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.
Вид на Каракас, столицу Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Жители Каракаса скептически смотрят на возможность агрессии США
18 декабря, 05:25
 
В миреВенесуэлаСШАКаракасДональд ТрампНиколас МадуроМария ЗахароваООНNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала