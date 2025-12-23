Венесуэла призвала прекратить агрессию и пиратство США

МЕХИКО, 23 дек - РИА Новости. Венесуэла направила дипломатическое письмо правительствам и народам 194 государств-членов Организации Объединённых Наций с призывом осудить и потребовать прекращения военной агрессии и актов пиратства со стороны США в Карибском регионе и международных водах, Венесуэла направила дипломатическое письмо правительствам и народам 194 государств-членов Организации Объединённых Наций с призывом осудить и потребовать прекращения военной агрессии и актов пиратства со стороны США в Карибском регионе и международных водах, сообщил министр иностранных дел республики Иван Хиль.

"Речь идёт об эскалации агрессии чрезвычайной тяжести со стороны правительства Соединённых Штатов, последствия которой выходят далеко за пределы нашей страны и угрожают дестабилизацией всему региону и международной системе в целом", - заявил Хиль в эфире телеканала VTV.

Иван Хиль на брифинге для СМИ зачитал текст послания, подписанного президентом Венесуэлы Николасом Мадуро . В документе говорится, что действия США грубо нарушают международное право, Устав ООН , правила международной торговли и принципы уважения суверенитета государств.

Согласно заявлению, 14 августа 2025 года США осуществили крупнейшее за последние десятилетия военно-морское и авиационное развертывание в Карибском море , включая использование атомной подводной лодки у берегов Венесуэлы под предлогом антинаркотической операции.

"Этот акт представляет собой прямую угрозу применения силы, запрещённую статьёй 2, пунктом 4 Устава Организации Объединённых Наций", - зачитал Хиль.

Каракасе указали, что между 2 сентября и 18 декабря 2025 года американские силы совершили 28 вооружённых атак на гражданские суда в Карибском море и восточной части Тихого океана , в результате чего "104 человека были казнены без суда" в нарушение права на жизнь и международных гуманитарных норм.

В письме подчёркивается, что речь идёт о систематической практике применения смертоносной силы вне рамок международного права и даже за пределами конституционного поля самих США, что вызывает серьёзную критику как в американском конгрессе, так и в общественном мнении страны.

Захват США судов с венесуэльской нефтью, а также объявление фактической морской блокады для танкеров с венесуэльскими углеводородами является, по мнению Каракаса, "актом пиратства в понимании международного права - незаконным актом насилия, захвата и грабежа в открытом море".

В Каракасе предупредили, что блокада и пиратство в отношении венесуэльской энергетики подрывают поставки нефти, усиливают нестабильность мировых рынков и наносят ущерб экономикам стран Латинской Америки Карибского бассейна и других регионов, прежде всего, наиболее уязвимых.

"Обращаюсь к вам с этим призывом в уважительной и ответственной форме, сосредотачиваясь прежде всего на том, чтобы мы совместно ясно и однозначно осудили эти акты агрессии, пиратства и внесудебных казней. Затем потребуем немедленного прекращения военного развертывания, блокады и вооружённых нападений и задействуем механизмы многосторонней системы для расследования, наказания и предотвращения повторения этих событий. Защищать сегодня Венесуэлу - значит защищать мир, международное право и стабильность", - говорится в заключении письма за подписью Николаса Мадуро.

США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.