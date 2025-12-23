https://ria.ru/20251223/usa-2064145287.html
В США опубликовали кадры с Санта-Клаусом, депортирующим мигрантов
В США опубликовали кадры с Санта-Клаусом, депортирующим мигрантов - РИА Новости, 23.12.2025
В США опубликовали кадры с Санта-Клаусом, депортирующим мигрантов
Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) опубликовала видео с Санта-Клаусом, который депортирует мигрантов, при этом ведомство отметило, что нелегалы... РИА Новости, 23.12.2025
В США опубликовали кадры с Санта-Клаусом, депортирующим мигрантов
Таможенная полиция США выложила видео с депортирующим мигрантов Санта-Клаусом