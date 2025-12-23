Рейтинг@Mail.ru
В США опубликовали кадры с Санта-Клаусом, депортирующим мигрантов
17:28 23.12.2025 (обновлено: 17:31 23.12.2025)
В США опубликовали кадры с Санта-Клаусом, депортирующим мигрантов
в мире
сша
санта-клаус
дональд трамп
в мире, сша, санта-клаус, дональд трамп
В мире, США, Санта-Клаус, Дональд Трамп
В США опубликовали кадры с Санта-Клаусом, депортирующим мигрантов

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) опубликовала видео с Санта-Клаусом, который депортирует мигрантов, при этом ведомство отметило, что нелегалы получат 3 тысячи долларов за самостоятельный выезд из страны.
"Самостоятельно покиньте страну, заработайте 3 тысячи долларов и проведите Рождество дома с близкими. Праздничная акция действует до конца 2025 года", - говорится в сообщении ICE в социальной сети X.
К сообщению прикреплено видео, на котором Санта-Клаус депортирует мигрантов.
В день инаугурации, 20 января, президент США Дональд Трамп пообещал немедленно остановить поток нелегалов на территорию страны и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввёл общенациональный режим чрезвычайной ситуации из-за ситуации на южной границе.
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Хантер Байден сделал заявление о нелегальных мигрантах
