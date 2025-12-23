Рейтинг@Mail.ru
На Урале ребенок получил травму, упав с деревянной горки - РИА Новости, 23.12.2025
16:35 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/ural-2064131064.html
На Урале ребенок получил травму, упав с деревянной горки
На Урале ребенок получил травму, упав с деревянной горки - РИА Новости, 23.12.2025
На Урале ребенок получил травму, упав с деревянной горки
Восьмилетний мальчик упал с деревянной горки в Михайловске Свердловской области и получил травму, которая оценивается как тяжкий вред здоровью, сообщила... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T16:35:00+03:00
2025-12-23T16:35:00+03:00
происшествия
михайловск
свердловская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
михайловск
свердловская область
россия
происшествия, михайловск, свердловская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Михайловск, Свердловская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 дек – РИА Новости. Восьмилетний мальчик упал с деревянной горки в Михайловске Свердловской области и получил травму, которая оценивается как тяжкий вред здоровью, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ во вторник.
"Двадцатого декабря в городе Михайловске произошел инцидент, связанный с травмированием малолетнего ребенка, 2017-го года рождения, в результате падения с зимней горки. Мальчик получил травму, повлекшую причинение его здоровью тяжкого вреда", – говорится в сообщении.
Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг и выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, падение ребенка произошло из-за того, что у горки не имелось необходимых элементов ограждения, которые соответствовали бы требованиям. Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь, уточнили в управлении.
Судя по снимкам, которые опубликовала пресс-служба, у деревянной горки, высотой более 2,5 метра, на самой высоте нет ограждающего "заборчика".
Место происшествия, где подросток врезался в камень, катясь с горки на ватрушке в Красноярске - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
В Красноярске подросток получил травму, катаясь с горки на "ватрушке"
4 января, 09:45
 
