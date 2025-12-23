На Урале ребенок получил травму, упав с деревянной горки

Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг и выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, падение ребенка произошло из-за того, что у горки не имелось необходимых элементов ограждения, которые соответствовали бы требованиям. Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь, уточнили в управлении.