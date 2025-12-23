https://ria.ru/20251223/ural-2064131064.html
На Урале ребенок получил травму, упав с деревянной горки
На Урале ребенок получил травму, упав с деревянной горки - РИА Новости, 23.12.2025
На Урале ребенок получил травму, упав с деревянной горки
Восьмилетний мальчик упал с деревянной горки в Михайловске Свердловской области и получил травму, которая оценивается как тяжкий вред здоровью, сообщила... РИА Новости, 23.12.2025
На Урале ребенок получил травму, упав с деревянной горки
В Свердловской области мальчик получил травму при падении с горки высотой 2,5 м
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 дек – РИА Новости.
Восьмилетний мальчик упал с деревянной горки в Михайловске Свердловской области и получил травму, которая оценивается как тяжкий вред здоровью, сообщила
пресс-служба регионального управления СК РФ во вторник.
"Двадцатого декабря в городе Михайловске
произошел инцидент, связанный с травмированием малолетнего ребенка, 2017-го года рождения, в результате падения с зимней горки. Мальчик получил травму, повлекшую причинение его здоровью тяжкого вреда", – говорится в сообщении.
Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг и выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, падение ребенка произошло из-за того, что у горки не имелось необходимых элементов ограждения, которые соответствовали бы требованиям. Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь, уточнили в управлении.
Судя по снимкам, которые опубликовала пресс-служба, у деревянной горки, высотой более 2,5 метра, на самой высоте нет ограждающего "заборчика".