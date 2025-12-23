Рейтинг@Mail.ru
Ульянов напомнил о праве Ирана на свою ядерную программу - РИА Новости, 23.12.2025
02:56 23.12.2025
Ульянов напомнил о праве Ирана на свою ядерную программу
Ульянов напомнил о праве Ирана на свою ядерную программу - РИА Новости, 23.12.2025
Ульянов напомнил о праве Ирана на свою ядерную программу
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов напомнил, что Иран в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) имеет... РИА Новости, 23.12.2025
в мире
иран
сша
россия
михаил ульянов (дипломат)
аббас аракчи
майк помпео
магатэ
иран
сша
россия
в мире, иран, сша, россия, михаил ульянов (дипломат), аббас аракчи, майк помпео, магатэ, оон
В мире, Иран, США, Россия, Михаил Ульянов (дипломат), Аббас Аракчи, Майк Помпео, МАГАТЭ, ООН
Ульянов напомнил о праве Ирана на свою ядерную программу

Ульянов: Иран имеет право поддерживать свою ядерную программу

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов напомнил, что Иран в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) имеет право поддерживать свою ядерную программу, если она будет служить мирным целям.
Экс-госсекретарь США Майк Помпео в публикации в соцсети Х утверждает, что Иран якобы "делает всё возможное" для восстановления своей ядерной программы. Он призвал к недопущению этого посредством постоянного давления на Тегеран.
Иран имеет право на мирный атом, заявил Небензя
22 июня, 23:36
"По всей видимости, бывший госсекретарь не знает, что в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия Иран обладает неотъемлемым правом поддерживать национальную ядерную программу при условии, что она служит исключительно мирным целям", - написал Ульянов в X, комментируя заявление Помпео.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал безответственным и провокационным шагом проект резолюции "евротройки" и США о доступе к ядерным объектам исламской республики. Он указал, что этот шаг направлен на продолжение политики этих трех стран и США в СБ ООН по восстановлению отмененных резолюций Совета и дальнейший подрыв авторитета МАГАТЭ. Аракчи также призвал все государства-члены Совета управляющих МАГАТЭ противостоять незаконным действиям "евротройки".
Глава МИД Ирана 17 октября отметил, что с момента истечения срока резолюции 2231 Совбеза ООН 18 октября исламская республика будет соблюдать только свои обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), эти обязательства не ограничивают масштабы развития ядерной программы исламской республики. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов уточнял, что прекращение действия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) будет означать изменение ситуации вокруг ядерной программы ИРИ.
Аракчи 11 октября заявил, что Иран заморозил выполнение соглашения с МАГАТЭ, заключенного в Египте в сентябре и определявшего контуры взаимодействия Ирана с международной организацией с учетом ударов по иранским ядерным объектам. Такое решение связано с возобновлением действия резолюций Совбеза ООН по санкциям против Ирана. При этом в Тегеране отмечали, что готовы рассмотреть предложения по новой договоренности с МАГАТЭ, но формат взаимодействия с Агентством будет определять Высший совет национальной безопасности Ирана.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане.
Полной картины по контролю за ядерной программой Ирана нет, заявил Ульянов
3 ноября, 06:19
В миреИранСШАРоссияМихаил Ульянов (дипломат)Аббас АракчиМайк ПомпеоМАГАТЭООН
 
 
