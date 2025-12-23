В Кировоградской области сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Представители раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) захватили Покровский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Кировоградской области на Украине, сообщил во вторник союз православных журналистов (СПЖ).
"Группа рейдеров ПЦУ 23 декабря 2025 года захватила Покровский храм Александрийской епархии УПЦ в селе Чечелиевка. Представители ПЦУ заранее объявили о намерении войти в храм, несмотря на то что он был опечатан до решения суда. Прихожане с утра молились у стен своей опечатанной святыни. Верующие не могли попасть в свою церковь три года, по предварительным договоренностям храм был закрыт", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СПЖ.
Уточняется, что на территории храма находились сотрудники полиции. Рейдеры срезали замки на дверях, после чего полиция сформировала для них коридор. Клирик ПЦУ Марк Левкив заявил о проведении так называемой инвентаризации имущества. Утверждается, что один из членов группы ПЦУ напали на благочинного Петровского округа протоиерея Димитрия Городецкого.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ силой захватили украинские раскольники при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в государстве вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
