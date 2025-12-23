В Кировоградской области сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ

"Группа рейдеров ПЦУ 23 декабря 2025 года захватила Покровский храм Александрийской епархии УПЦ в селе Чечелиевка. Представители ПЦУ заранее объявили о намерении войти в храм, несмотря на то что он был опечатан до решения суда. Прихожане с утра молились у стен своей опечатанной святыни. Верующие не могли попасть в свою церковь три года, по предварительным договоренностям храм был закрыт", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СПЖ.