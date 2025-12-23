https://ria.ru/20251223/ukraina-2064195342.html
На Украине угрожают волонтерам, сообщившим о смерти многодетного отца
На Украине угрожают волонтерам, сообщившим о смерти многодетного отца - РИА Новости, 23.12.2025
На Украине угрожают волонтерам, сообщившим о смерти многодетного отца
Сотрудники областного военкомата Закарпатской области на западе Украины продолжают угрожать волонтерам, сообщившим о смерти мобилизованного многодетного отца,... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T21:44:00+03:00
2025-12-23T21:44:00+03:00
2025-12-23T21:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
закарпатская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154838/53/1548385304_0:120:2294:1410_1920x0_80_0_0_8c2c613d0522763d4f16fc7a920cd279.jpg
https://ria.ru/20251223/kombrig-2064195121.html
https://ria.ru/20250825/ukraina-2037547187.html
украина
закарпатская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154838/53/1548385304_128:0:2167:1529_1920x0_80_0_0_28e4e8713c4d4f8909bcd14219a096bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, закарпатская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Закарпатская область
На Украине угрожают волонтерам, сообщившим о смерти многодетного отца
РИА Новости: ТЦК угрожает волонтерам, рассказавшим о смерти многодетного отца
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Сотрудники областного военкомата Закарпатской области на западе Украины продолжают угрожать волонтерам, сообщившим о смерти мобилизованного многодетного отца, страдавшего сахарным диабетом: мужа одной из волонтеров не давали лечить, а затем, невзирая на тяжелые травмы, призвали в пехоту, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
В сентябре в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что сотрудники военкомата на Украине
в нарушение закона мобилизовали больного сахарным диабетом многодетного отца Вячеслава Беку, он скончался в учебном центре. Тогда же о смерти сообщила в своих соцсетях и украинская волонтер Власта Рейпаши. Позже она заявила об угрозах в ее адрес со стороны областного военкомата Закарпатской области
на западе Украины.
"После гибели Вячеслава, страдавшего диабетом, волонтерам начали систематически поступать групповые угрозы со стороны должностных лиц Закарпатского ТЦК, а именно: полковника Андрея Савчука, подполковника Александра Бовкуненко, полковника Дениса Волошина", - сказал собеседник агентства.
По его словам, эти "угрозы переросли в систематические, с прямыми намеками на физическую расправу".
В частности, мужа одной из волонтеров вызвал к себе полковник Волошин и требовал, чтобы та удалила или изменила публикацию, рассказывая при этом, что "машины иногда взрываются", отметил представитель силовых структур.
"На этом угрозы и давление не закончились. Должностные лица ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) начали всячески блокировать лечение мужа волонтерки, а потом и вовсе призвали его в пехоту, невзирая на тяжелые травмы", - сказал он.