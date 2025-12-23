На Украине угрожают волонтерам, сообщившим о смерти многодетного отца

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Сотрудники областного военкомата Закарпатской области на западе Украины продолжают угрожать волонтерам, сообщившим о смерти мобилизованного многодетного отца, страдавшего сахарным диабетом: мужа одной из волонтеров не давали лечить, а затем, невзирая на тяжелые травмы, призвали в пехоту, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

В сентябре в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что сотрудники военкомата на Украине в нарушение закона мобилизовали больного сахарным диабетом многодетного отца Вячеслава Беку, он скончался в учебном центре. Тогда же о смерти сообщила в своих соцсетях и украинская волонтер Власта Рейпаши. Позже она заявила об угрозах в ее адрес со стороны областного военкомата Закарпатской области на западе Украины.

"После гибели Вячеслава, страдавшего диабетом, волонтерам начали систематически поступать групповые угрозы со стороны должностных лиц Закарпатского ТЦК, а именно: полковника Андрея Савчука, подполковника Александра Бовкуненко, полковника Дениса Волошина", - сказал собеседник агентства.

По его словам, эти "угрозы переросли в систематические, с прямыми намеками на физическую расправу".

В частности, мужа одной из волонтеров вызвал к себе полковник Волошин и требовал, чтобы та удалила или изменила публикацию, рассказывая при этом, что "машины иногда взрываются", отметил представитель силовых структур.