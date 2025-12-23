Рейтинг@Mail.ru
На Украине угрожают волонтерам, сообщившим о смерти многодетного отца
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:44 23.12.2025 (обновлено: 21:45 23.12.2025)
На Украине угрожают волонтерам, сообщившим о смерти многодетного отца
На Украине угрожают волонтерам, сообщившим о смерти многодетного отца - РИА Новости, 23.12.2025
На Украине угрожают волонтерам, сообщившим о смерти многодетного отца
Сотрудники областного военкомата Закарпатской области на западе Украины продолжают угрожать волонтерам, сообщившим о смерти мобилизованного многодетного отца,... РИА Новости, 23.12.2025
специальная военная операция на украине
украина
закарпатская область
украина, закарпатская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Закарпатская область
На Украине угрожают волонтерам, сообщившим о смерти многодетного отца

РИА Новости: ТЦК угрожает волонтерам, рассказавшим о смерти многодетного отца

CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко / Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко /
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Сотрудники областного военкомата Закарпатской области на западе Украины продолжают угрожать волонтерам, сообщившим о смерти мобилизованного многодетного отца, страдавшего сахарным диабетом: мужа одной из волонтеров не давали лечить, а затем, невзирая на тяжелые травмы, призвали в пехоту, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
В сентябре в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что сотрудники военкомата на Украине в нарушение закона мобилизовали больного сахарным диабетом многодетного отца Вячеслава Беку, он скончался в учебном центре. Тогда же о смерти сообщила в своих соцсетях и украинская волонтер Власта Рейпаши. Позже она заявила об угрозах в ее адрес со стороны областного военкомата Закарпатской области на западе Украины.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Комбриг 125-й бригады ВСУ ответил на каждый негативный пост о себе
Вчера, 21:40
"После гибели Вячеслава, страдавшего диабетом, волонтерам начали систематически поступать групповые угрозы со стороны должностных лиц Закарпатского ТЦК, а именно: полковника Андрея Савчука, подполковника Александра Бовкуненко, полковника Дениса Волошина", - сказал собеседник агентства.
По его словам, эти "угрозы переросли в систематические, с прямыми намеками на физическую расправу".
В частности, мужа одной из волонтеров вызвал к себе полковник Волошин и требовал, чтобы та удалила или изменила публикацию, рассказывая при этом, что "машины иногда взрываются", отметил представитель силовых структур.
"На этом угрозы и давление не закончились. Должностные лица ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) начали всячески блокировать лечение мужа волонтерки, а потом и вовсе призвали его в пехоту, невзирая на тяжелые травмы", - сказал он.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
На Украине мужчина умер спустя три дня после мобилизации
25 августа, 20:46
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЗакарпатская область
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
