Часть Чернигова осталась без электроснабжения
Часть Чернигова осталась без электроснабжения - РИА Новости, 23.12.2025
Часть Чернигова осталась без электроснабжения
Часть Чернигова на Украине осталась без электроснабжения из-за повреждения энергетического объекта, сообщала компания "Черниговоблэнерго". РИА Новости, 23.12.2025
Часть Чернигова осталась без электроснабжения
Часть Чернигова осталась без света из-за повреждения энергообъекта