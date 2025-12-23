Рейтинг@Mail.ru
Часть Чернигова осталась без электроснабжения
21:05 23.12.2025
Часть Чернигова осталась без электроснабжения
Часть Чернигова на Украине осталась без электроснабжения из-за повреждения энергетического объекта, сообщала компания "Черниговоблэнерго".
2025
Часть Чернигова осталась без электроснабжения

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Часть Чернигова на Украине осталась без электроснабжения из-за повреждения энергетического объекта, сообщала компания "Черниговоблэнерго".
Украинские СМИ ранее во вторник сообщали о взрывах в Чернигове.
"Поврежден важный энергообъект в Черниговском районе. Обесточена часть города Чернигов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
