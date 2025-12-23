Депутаты Рады недовольны выделением дополнительных средств на телемарафон

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Украинские депутаты, в том числе от партии "Голос" и партии экс-президента Украины Петра Порошенко* "Европейская Солидарность" недовольны выделением еще 109 миллионов гривен (2,6 миллиона долларов) на телемарафон в добавок к уже направленным 2,7 миллиарда гривен (64 миллиона долларов) в этом году.