19:53 23.12.2025
Депутаты Рады недовольны выделением дополнительных средств на телемарафон
Депутаты Рады недовольны выделением дополнительных средств на телемарафон

Депутаты Рады недовольны выделением еще 2,6 миллионов долларов на телемарафон

Депутаты Верховной рады Украины
Депутаты Верховной рады Украины


Депутаты Верховной рады Украины. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Украинские депутаты, в том числе от партии "Голос" и партии экс-президента Украины Петра Порошенко* "Европейская Солидарность" недовольны выделением еще 109 миллионов гривен (2,6 миллиона долларов) на телемарафон в добавок к уже направленным 2,7 миллиарда гривен (64 миллиона долларов) в этом году.
"Европейская Солидарность" разгневана решением властей перекинуть очередные 109 миллионов гривен до конца 2025 года для частных олигархических каналов телемарафона, который работает исключительно на пропаганду моновласти", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале партии "Европейская Солидарность ".
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
На Украине возобновили работу реестра избирателей
Вчера, 19:25
К этому мнению присоединился депутат Рады от партии "Голос" Ярослав Железняк. В своем Telegram-канале парламентарий также напомнил о связи телеканала "Мы - Украина" , который участвует в телемарафоне, с Андреем Ермаком, недавно уволенным с поста главы офиса Зеленского на фоне подозрений в причастности к коррупционному скандалу в энергетике.
Украинский парламент 3 декабря принял бюджет страны на 2026 год с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов). Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков ранее заявлял, что проект бюджета на 2026 год на Украине существует только на бумаге, денег, в том числе на зарплаты военным и вооружение, может перестать хватать уже в феврале.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Депутат Рады предупредил о новой провокации Зеленского
Вчера, 01:05
 
