Депутаты Рады недовольны выделением дополнительных средств на телемарафон

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Украинские депутаты, в том числе от партии "Голос" и партии экс-президента Украины Петра Порошенко* "Европейская Солидарность" недовольны выделением еще 109 миллионов гривен (2,6 миллиона долларов) на телемарафон в добавок к уже направленным 2,7 миллиарда гривен (64 миллиона долларов) в этом году.
"Европейская Солидарность" разгневана решением властей перекинуть очередные 109 миллионов гривен до конца 2025 года для частных олигархических каналов телемарафона, который работает исключительно на пропаганду моновласти", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале партии "Европейская Солидарность ".
К этому мнению присоединился депутат Рады от партии "Голос" Ярослав Железняк. В своем Telegram-канале парламентарий также напомнил о связи телеканала "Мы - Украина" , который участвует в телемарафоне, с Андреем Ермаком, недавно уволенным с поста главы офиса Зеленского на фоне подозрений в причастности к коррупционному скандалу в энергетике.
Украинский парламент 3 декабря принял бюджет страны на 2026 год с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов). Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков ранее заявлял, что проект бюджета на 2026 год на Украине существует только на бумаге, денег, в том числе на зарплаты военным и вооружение, может перестать хватать уже в феврале.
* Внесен в список террористов и экстремистов