Финская оборонная компания поставила Украине первую партию FPV-дронов
Финская оборонная компания поставила Украине первую партию FPV-дронов - РИА Новости, 23.12.2025
Финская оборонная компания поставила Украине первую партию FPV-дронов
Финская оборонная компания Summa Defence сообщила, что поставила первую партию дронов Zeus FPV Украине. РИА Новости, 23.12.2025
Финская оборонная компания поставила Украине первую партию FPV-дронов
Финская Summa Defence поставила Украине первую партию FPV-дронов
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости.
Финская оборонная компания Summa Defence сообщила
, что поставила первую партию дронов Zeus FPV Украине.
Summa Defence, занимающаяся оборонными и охранными технологиями, сообщала в ноябре 2024 года, что в начале 2025 года начнет производить беспилотники для поставок на Украину
. Для этих целей планировалось создать в Финляндии
завод по их производству.
"Summa Drones (дочерняя компания - ред.) выпустила дроны Zeus FPV, произведенные и протестированные в Финляндии и подходящие для разведывательных и тактических операций… Первая партия продукции была поставлена украинскому подразделению", - говорится в сообщении.
Число дронов и стоимость поставки в сообщении не приводится.
Summa Defence ранее сообщала, что создает дочернюю компанию Summa Drones, которая, в свою очередь, создаст совместное предприятие в Финляндии с украинскими партнерами. В ноябре 2024 года сообщалось, что помимо производства БПЛА, Summa Drones будет выпускать беспилотные надводные аппараты и беспилотные наземные транспортные средства.
Россия
считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО
в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.