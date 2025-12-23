Финская оборонная компания поставила Украине первую партию FPV-дронов

"Summa Drones (дочерняя компания - ред.) выпустила дроны Zeus FPV, произведенные и протестированные в Финляндии и подходящие для разведывательных и тактических операций… Первая партия продукции была поставлена украинскому подразделению", - говорится в сообщении.

Summa Defence ранее сообщала, что создает дочернюю компанию Summa Drones, которая, в свою очередь, создаст совместное предприятие в Финляндии с украинскими партнерами. В ноябре 2024 года сообщалось, что помимо производства БПЛА, Summa Drones будет выпускать беспилотные надводные аппараты и беспилотные наземные транспортные средства.