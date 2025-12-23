МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Европа должна перестать финансировать Украину после скандала с пропажей оружия на Украине, написал лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети X.
Так он прокомментировал публикацию газеты Parisien, в которой говорится, что многие вооружения, которые западные страны поставляют ВСУ, "исчезают с радаров" по прибытии в пункт назначения, а сложности с их отслеживанием вызывают вопросы на фоне решения стран Евросоюза выделить Киеву кредит на 90 миллиардов евро.
Так он прокомментировал публикацию газеты Parisien, в которой говорится, что многие вооружения, которые западные страны поставляют ВСУ, "исчезают с радаров" по прибытии в пункт назначения, а сложности с их отслеживанием вызывают вопросы на фоне решения стран Евросоюза выделить Киеву кредит на 90 миллиардов евро.
"Европейский Союз и Франция должны прекратить поддерживать войну и способствовать миру", — отметил политик.
Дюпон-Эньян добавил, что поставляя оружие на Украину, Европейский Союз подпитывает преступные сети и незаконный оборот оружия.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Дюпон-Эньян добавил, что поставляя оружие на Украину, Европейский Союз подпитывает преступные сети и незаконный оборот оружия.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
В США раскрыли, как Зеленский помог России
Вчера, 09:18